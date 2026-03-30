Netanjahu és Trump háborújának nagy eredménye: Irán kilép az atomsorompó-szerződésből

Amint az iráni parlament ismét össze tud ülni, azonnal meg fogja szavazni az atomsorompó-szerződésből (NPT) való kilépést – jelentette be Mohamed Reza Mohszeni-Szani, az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának tagja az Iran International cikke szerint.

Az iráni politikus azt mondta: amint akár online, akár személyesen össze tud ülni az iráni parlament, azonnal meg fogják szavazni az NPT-ből való kilépést.

Ha valóban átmegy egy ilyen javaslat a törvényhozáson, Irán hivatalosan is zöld utat ad ezzel az atomfegyverek fejlesztésének.

Amerikai lapok közben arról írnak: Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy egy különleges műveleti akción keresztül megszerzi és kiszállítja Iránból az ország teljes dúsított uránkészletét.

Válaszoltak a "béketervre"

Azután, hogy Donald Trump elnök azt állította, hogy Irán lényegében elfogadta az Egyesült Államok 15 pontos béketervét, Teherán nyilvánosan reagált Washington javaslataira.

Iszmail Baghei iráni külügyi szóvivő azt mondta: az amerikai béketerv nagyrészt túlzó, irreális és észszerűtlen.

Arra is kitért, hogy Irán és az Egyesült Államok továbbra sem tárgyal közvetlenül, csak Washington küld üzeneteket Iránnak, Teherán pedig semmilyen módon nem vett részt a pakisztáni csúcstalálkozón a hétvégén.

