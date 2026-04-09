Irán egy kínai vállalattól vásárolhatott műholdas adatokat az amerikai bázisok célbavételéhez

Az amerikai hírszerzés szerint Irán mesterséges intelligenciával ellátott műholdképeket használt a közel-keleti régióban található amerikai katonai bázisok célbavételéhez. Ezt a kínai MizarVision nevű vállalat által kifejlesztett technológia tette lehetővé. A rendszer automatizált objektumfelismerést használ a bázisok, felszerelések és az infrastruktúrák felismerésére. A program mindezt percek alatt képes elvégezni.



Képek forrása: MizarVision

Az Inetersting Engineering szerint amerikai tisztviselők úgy gondolják, hogy ez a megoldás növeli Irán harci képességeit, amely nagyobb veszélynek teszi ki az amerikai katonákat és felszereléseket. A mesterségesintelligencia-eszköz használata pedig csökkentheti az amerikai hadsereg stratégiai előnyeit a megfigyelés és a precíziós fegyverek terén.

A MizarVision vállalat egy része állami tulajdonban van. A műholdjaik által készített képeket a mesterséges intelligencia kielemzi, és az így kapott adatokat árulják a vevőknek. A rendszer képes nagy területen repülőgépeket, megerősített óvóhelyeket, üzemanyagraktárakat, radarrendszereket és katonákat is észlelni.

Korábban ilyen adatokat csak a hírszerzés tudott beszerezni, mostanra azonban néhány magánvállalattól bárki megszerezheti ezeket az információkat. A MizarVision gépi tanulást használ, a rendszer pedig automatikusan osztályozza az objektumokat az alakjuk, a hőmintájuk és a környezeti kontextusuk alapján.

Irán ennek köszönhetően pontosabban veheti célba az amerikai létesítményeket – radarokat, parancsnokságokat és eszközöket –, ami gyengítheti az USA katonai erejét Iránnal szemben.