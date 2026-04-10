Háború :: 2026. április 10. 08:22 ::

Néha még "Irán-igázó" Trumpnak is sok a zsidó agresszió

Donald Trump amerikai elnök a Libanon területén a Hezbollah ellen végrehajtott izraeli katonai csapások intenzitásának csökkentésére kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt csütörtökön.

Az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott telefoninterjúban közölte: telefonon beszélt az izraeli kormányfővel, aki megígérte, hogy teljesíti a kérést.

Donald Trump egyben optimizmusát hangoztatta a szombaton Pakisztánban kezdődő amerikai-iráni béketárgyalások sikerét illetően. Megjegyezte, hogy az iráni vezetők az egyeztetéseken általában teljesen másként beszélnek, és "sokkal észszerűbbek", mint a nyilvánosság előtt, a sajtóban.

"Beleegyeznek mindenbe, amibe bele kell egyezniük" - fogalmazott az elnök, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy Iránt "leigázták", és mostanra nem rendelkezik hadsereggel.

Egyben megismételte figyelmeztetését, hogy amennyiben Irán nem köt megállapodást, az "nagyon fájdalmas lesz".

Az elmúlt napokban vita bontakozott ki arról, hogy Libanon része-e az Egyesült Államok és Irán között bejelentett kéthetes tűzszünetnek. Teherán úgy tekinti, hogy a Hezbollah Irán-párti fegyveres szervezetnek otthont adó Libanonra is vonatkozik a tűzszünet, míg Izrael és az Egyesült Államok ezt tagadja. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor a küszöbön álló iráni béketárgyalások sikere érdekében önmérsékletre kérte a jeruzsálemi kormányt.

(MTI)