Háború, Külföld :: 2026. április 10. 20:59 ::

EB-szóvivő: az uniós jogszabályoknak megfelelő diszkriminációmentes intézkedéseket kell hozniuk a tagállamoknak

Fontos, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus okozta helyzetre válaszul az Európai Unióban nemzeti szinten olyan intézkedések szülessenek, amelyek megfelelnek az uniós jogszabályoknak, diszkriminációmentesek, és egyenlő esélyeket biztosítanak mindenkinek - jelentette ki Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője Brüsszelben pénteken.

A testület szokásos napi sajtótájékoztatóján a bizottság szóvivője hangsúlyozta: a közel-keleti konfliktusnak nagyon egyértelmű és kézzelfogható hatásai vannak a polgárok számára, akik egyebek mellett az árak emelkedésével szembesülnek, különösen a benzinkutaknál.

Az Európai Bizottság megérti, hogy ilyen körülmények között támogatni kell a polgárokat - mondta a szóvivő, majd úgy folytatta: ez az egyik oka annak, hogy Ursula von der Leyen elnök összehívta a biztosi testületet, hogy áttekintsék, a konfliktus milyen hatással van a különböző szakpolitikai területekre, az EU gazdaságára, az energiára, a közlekedésre.

A biztosok a hétfői ülésen megvizsgálják, melyek a legjobb, a legmegfelelőbb intézkedések és ajánlások, amelyek alapján a tagállamok szembenézhetnek a konfliktussal járó és a polgárokat érintő kihívásokkal - mondta a szóvivő.

(MTI)