Háború :: 2026. április 10. 23:42 ::

Keir "elegem van Putyin és Trump akcióiból" Starmer: nemzedéknyi időre meghatárotó következményei lesznek az iráni konfliktusnak

Starmer, aki a héten háromnapos körutat tett a Perzsa-öböl mentén fekvő, rendszeres iráni támadásoknak kitett arab országokban, péntek este, látogatásának végén a BBC televíziónak kijelentette: az Egyesült Államok és Irán tűzszüneti megállapodása "törékeny", és a konfliktus végleges rendezésének tartalmaznia kell a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom szabadságának garantálását is.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át. A vízi utat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete után a teheráni rezsim gyakorlatilag lezárta, és emiatt a korábbi 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára.

A munkáspárti brit miniszterelnök a péntek esti BBC-interjúban kijelentette: tárgyalópartnerei egyöntetűen elvetették azt az iráni követelést, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók fizessenek átkelési díjat a teheráni kormánynak.

Starmer kijelentette azt is, hogy az iráni konfliktus "nemzedéknyi időre meghatározó hatással lesz ránk", és erre a helyzetre az erő pozíciójából kell válaszolni.

Elmondta: előző este telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, akinek közvetítette az öbölmenti arab országok nézeteit, és azt az álláspontjukat is, hogy a tűzszüneti megállapodás végrehajtásába őket is be kell vonni.

A brit kormányfő ugyanakkor nem kívánt érdemben további kommentárokat fűzni ahhoz az előző napi kijelentetéséhez, amelyben Trumpot és Vlagyimir Putyin orosz elnököt egyszerre bírálta a nagy-britanniai megélhetési költségek emelkedéséért.

Keir Starmer csütörtökön az ITV brit kereskedelmi televízió hírműsorának nyilatkozva úgy fogalmazott: Nagy-Britanniának energiaellátási függetlenségre kell törekednie, mivel "elegem van abból, hogy Putyin vagy Trump akciói miatt a brit családok és az üzleti vállalkozások energiaszámlái emelkednek".

(MTI)