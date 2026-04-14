Háború :: 2026. április 14. 20:08 ::

Trump: újabb tárgyalások lehetnek Iránnal a "következő két nap folyamán"

Donald Trump szerint újabb tárgyalások lehetnek Iránnal a "következő két nap folyamán" - az amerikai elnök kedden egy amerikai újságnak adott interjúban beszélt az iráni konfliktus fejleményeiről.

Az elnök a New York Post napilapnak adott telefoninterjúban azt hangoztatta, hogy egyeztetések jelenleg is zajlanak, egy újabb tárgyalási forduló lehetséges helyszíneként ismét a pakisztáni fővárost, Iszlámábádot említette, ugyanakkor azt megelőzően felvetette Európát is.

Donald Trump elismerését hangoztatta Aszim Munír pakisztáni vezérkari főnök felé az Irán és Egyesült Államok közötti közvetítésben végzett munkájáért, ami indokolja, hogy Pakisztánban folytatódjanak a békéről szóló tárgyalások.

Az elnök nem nevezte meg, hogy adminisztrációját ki képviselné a folytatódó tárgyalásokon, de hozzátette, hogy ő személyesen nem lesz ott.

Megismételte, hogy az Egyesült Államok azt várja el Irántól, mondjon le az urándúsításról, és hozzátette, nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy Teherán csak 20 évre vállalna kötelezettséget arra, hogy felfüggeszti a tevékenységet.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára kedden szintén arra utalt, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folytatódhatnak.

A világszervezet vezetője a pakisztáni külügyminiszterrel tartott megbeszélés után úgy fogalmazott, hogy "nagy valószínűséggel" lesz újabb tárgyalási forduló.

Guterres kifejtette, hogy a konfliktus során felmerült problémák összetettsége miatt nem volt elvárható az, hogy egyetlen találkozó békeegyezséget hozzon a két fél között.

"Szükség van arra, hogy az egyeztetések folytatódjanak, és arra, hogy ezek ideje alatt a tűzszünet fennmaradjon" - fogalmazott.

(MTI)