Háború :: 2026. április 15. 06:50 ::

Trump már egyenesen azt állítja, vége az iráni háborúnak

Donald Trump amerikai elnök egy szerdán adásba kerülő interjúban azt nyilatkozta, hogy "nagyon közel van" az Irán elleni háború vége. Az ENSZ főtitkára bizakodóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások várható újraindulásáról.

"Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez" - mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy vége van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.





TRUMP: "I think it's close to over … If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished." BARTIROMO: "Is this war over?"TRUMP: "I think it's close to over … If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished." April 15, 2026

Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: "Vége van?" Erre azt válaszolta: "Vége van."

MASSIVE: 🇺🇸 President Trump just said the US-Iran "WAR IS OVER", per Fox News reporter Maria Bartiromo. April 14, 2026

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.

Donald Trump kedden derűlátóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások újraindításának kilátásaival kapcsolatban. Szerinte azok két napon belül Pakisztánban újraindulhatnak.

António Guterres, az ENSZ főtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel folytatódnak a tárgyalások Washington és Teherán között. A világszervezet vezetője az ENSZ székházában újságíróknak elmondta: "A jelek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a tárgyalások újraindulnak." Közölte továbbá, hogy kedden találkozott Muhammad Isak Dár pakisztáni miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel, de a megbeszélésről részleteket nem árult el.

(MTI)