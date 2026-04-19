Háború, Külföld :: 2026. április 19. 15:01 ::

Energetikai létesítményekre mért csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az ukrán energetikai infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire, valamint drónok gyártásának és indításra való felkészítésének helyszíneire mért légi-, drón-, rakéta- és tüzérségi csapásról számolt be vasárnap moszkvai katonai tárca.

A hadijelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a frontokon mintegy 1170 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel lőszer- és anyagraktárakat, húsz páncélozott harcjárművet, négy 155 milliméteres önjáró tarackot, öt irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatóságú irányított rakétát, továbbá 274 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Azovi-tenger partján lévő Taganrog városban három ember megsebesült, egy műszaki középiskolában és több üzletben pedig károk keletkeztek. A Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze város kikötőjében vasárnapra oltották el a kikötőben a csütörtökre virradóra végrehajtott ukrán dróntámadás okozta tüzet.

(MTI)