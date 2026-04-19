Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök vasárnap az X közösségi platformon közölte, hogy egyeztetett az iráni elnökkel, Maszúd Pezeskjánnal a Perzsa-öbölben zajló konfliktusról.
Sehbaz Sarif megosztotta Pezeskjánnal a Szaúd-Arábia, Katar és Törökország vezetőivel folytatott legutóbbi tárgyalásain szerzett benyomásait.
"Nagyra értékeltem Irán elkötelezettségét, ezen belül a történelmi tárgyalásokra Iszlámábádba küldött magas szintű delegációját, valamint a közelmúltban Teheránban folytatott megbeszéléseket Aszim Munir tábornaggyal" - fűzte hozzá bejegyzésében a pakisztáni miniszterelnök.
A pakisztáni vezérkari főnök, Aszim Munir tábornagy és Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter az iráni konfliktus rendezése érdekében folytatott diplomáciai erőfeszítések keretében utazott szerdán az iráni fővárosba.
Sarif arról is beszámolt az X-en, hogy biztosította az iráni elnököt arról, hogy Pakisztán továbbra is elkötelezett a béke és a regionális stabilitás előmozdítása iránt.
