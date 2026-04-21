Háború :: 2026. április 21. 11:18 ::

Uniós főképviselő: "pozitív döntésekre számítunk" az ukrajnai hitellel kapcsolatban

"Pozitív döntésekre számítunk" az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósításával kapcsolatban - jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban, a tagállamok külügyminiszterinek tanácskozását megelőzően kedden.

Érkezési beszédében - utalva arra, hogy az uniós tagállamok nagykövetei (Coreper) szerdai találkozójukon egyeztetnek az Ukrajnának szánt hitelről, mielőtt írásbeli eljárás indulna a végleges elfogadáshoz - Kallas hangsúlyozta: Ukrajnának nagy szüksége van a hitel folyósítására.

Az uniós hitel jelzést küld Oroszországnak arról, hogy nem lesz képes legyűrni Ukrajnát - állította az uniós főképviselő.

(MTI nyomán)