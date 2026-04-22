Háború :: 2026. április 22. 17:50 ::

Törökország újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat

Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon - írta Recep Tayyip Erdogan hivatala.

Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében - áll a közleményben.

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában - írták.

(MTI)