Publicisztika, Videók :: 2023. október 13. 09:25 ::

Ausztrália a készpénznélküliség kapujában - lassan már a bankkártya is ósdi lesz, jöhet a beültethető chiprendszer

Egy-két évtizeddel ezelőtt még disztópiának (esetleg utópiának, nézőpont kérdése) számított, amikor valaki a készpénz nélküli világról értekezett. Annak ellenére, hogy a közbeszédben jelenleg sem ez a legtöbbet hangoztatott téma, és amikor potenciális veszélyekről beszélünk, akkor is ritkán jön elő ez a kérdés, a világon Ausztrália lehet az első olyan ország, ahol pár éven belül tényleg megvalósul a készpénz nélküli világ. Hogy a távoli ország kísérleti telep-e, nem tudhatjuk, de az egészen bizonyos, hogy a készpénz nélküli világ nem az érdekünk. Ezzel nem azt mondom, hogy elvetem a bankkártyás fizetést vagy akár az egyéb fizetési módokat, de a készpénz eltörlése komoly aggályokat vet fel a szabadságunkat illetően.



Kép forrása: eventnerve.com

A készpénzmentes társadalom Ausztráliában belátható közelségbe került, egyes ausztrál szakemberek szerint 2025 végére elérhető, ha a kormány viszont nem gyorsítja fel a folyamatokat, akkor 2030-ra. Ez lényegében a közeljövő. Azonban, hogy ez mennyire felülről erőszakolt döntés, lehetnek kétségeink. A Reserve Bank of Australia szerint 2022-ben a készpénzes tranzakciók az összes kifizetés 13 százalékát tették ki, amely rendkívül alacsony. Az ausztrál lakosság mindössze 7 százaléka "nagyon készpénzes", ami azt jelenti, hogy a kiadásainak 80%-át vagy annál többet rendezi ezzel a módszerrel. Ez 50%-os visszaesés 2019-hez képest. Mi okozhatta ezt a visszaesést? Pontosan: a pandémia. Amúgy külön érdekesség, hogy a hitel- és bankkártya-használat is visszaszorulóban van kissé, itt az új trónkövetelő a mobiltelefonnal összekapcsolt fizetési mód lehet, illetőleg a mesterséges intelligenciával megtámogatott, beültethető chiprendszer.

A továbbiakban szeretnék az olvasó figyelmébe ajánlani egy rövid videót az ausztrál helyzetről, az összefoglalója alább olvasható. Az anyagot Lena Petrova pénzügyi és befektetési szakember készítette, tehát nem egy alusisakos konteós bohóc egy aluljáró mélyéről. Értékítéletet – szakemberként talán helyesen – nem von le, habár a tények és a konklúziók egyértelműen abba az irányba terelik a videó mondanivalóját, hogy a teljes készpénznélküliségtől joggal tart az ember. Lássuk hát!

Petrova megjegyzi, hogy akármilyen hivatalos tájékoztatás vagy előzetes bejelentés nélkül négy nagy ausztráliai bankhálózat is limitálta a készpénzfelvétel lehetőségét, sőt, bizonyos szektorok teljesen készpénz nélkülivé váltak. A korábban már említett Reserve Bank of Australia, Ausztrália központi bankjának nyilatkozata szerint a kormány már egymilliárd értékben vont ki bankjegyeket a forgalomból, ennek következményeként könnyen előfordulhat, hogy a bankjegyek "hiánycikknek" számítanak majd. Petrova szerint ez a gyors cselekvés abból az okból is történhet, hogy az ausztráliai digitális dollár elkészült, és kész a használatra.

Egy a videóban is szereplő BBC-cikk szerint a készpénz nélküliséghez vezető út első két évében a 100 és 50 dolláros bankjegyeket teljesen el akarják tüntetni, ezzel párhuzamosan elkezdik oktatni a hagyományosan készpénzt használókat "jobb opciókra".

Örömmel konstatáltam, hogy Petrova nem hagyta ki a legjobban hangoztatott érvet sem a készpénz nélküliség mellett, nevezetesen, hogy a bűnözőknek sokkal nehezebb dolguk lenne egy készpénz nélküli világban, könnyebb őket azonosítani és leleplezni, magyarul a készpénz eltörlése "a te biztonságodat szolgálja". A készpénz nélküli világ egy "őszintébb" világot eredményez, ahol az adózási rendszer is tisztább és átláthatóbb, az igazi vesztesek pedig a bűnözők lesznek, akik rá vannak utalva a készpénz használatára – sugallják. Petrova – nagyon helyesen – csak adatokat és nyilatkozatokat közöl, annak eldöntését, hogy ez a digitális diktatúra egy alappillérre-e, a hallgatóra bízza. Véleményem szerint könnyen elképzelhető, hogy igen.

A Reserve Bank of Australia szerint a népesség hozzávetőlegesen egyharmada a készpénzt már csak a tranzakciók kevesebb mint 20%-ában használja. Természetesen ez a szám magasabb volt a Covid-járvány előtt.

Tudta Ön, hogy aki ragaszkodik a készpénzhez, vagy csak jobban szereti azt más fizetési módoknál, az szélsőjobboldali? A Reuters szerint mindenképpen, amely nyugati szomszédunkat, Ausztriát hozza példának, ahol alkotmányba akarják iktatni – a "szélsőjobb" Szabadságpárt nyomására – a készpénzhez való jogot. Nem mellesleg Ausztriában használja a lakosság a legtöbb készpénzt az EU-ban, ők ragaszkodnak hozzá leginkább. Ausztrália persze teljesen más tészta, ott nem ütközik ellenállásba a váltás, sőt, a lakosság nagy része – szokásai alapján – szimpatizál vele. Mindehhez persze új fizetési platform is dukál, hogy, hogy nem, de idén februárban már el is készült New Payments Platform (NPP) gyűjtőnéven. Mindezzel párhuzamosan a jövő – ahogy már fentebb említettem – a mesterséges intelligencia által segített, testbe beépíthető modulokban, az arcfelismerő rendszerekben van, ahol a testedet használhatod azonosításhoz, fizetéshez.

A készpénz használata alapvető jog (vicces, hogy még ehhez is ragaszkodni kell, pedig sokaknak ebből sincs túlságosan sok). Teljes kiiktatása épp olyan hülyeség lenne, mint betiltani a bankkártyás fizetési módot, hiszen a választás joga ebben a kérdésben is mindenkit megillet – külön érdekesség, hogy ilyen mértékű digitális átalakulás mellett lassan azok is "öregnek" érezhetik magukat, akik bankkártyát használnak . Tisztában vagyunk azzal is, hogy a technikai fejlődés nem gátolható vagy visszafordítható, azonban ez a fejlődés nem lehet egyenlő a digitális diktatúra létrehozásával, a szabad döntés korlátozásával.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info