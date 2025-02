Publicisztika, Anyaország :: 2025. február 15. 12:52 ::

Orbán Viktor "legjobb napjai"

Aktív héten van túl Orbán Viktor, aki a Trump hivatalba lépése óta gerjesztett hullámokon láthatóan nagy élvezettel szörfölget. Meggyőződése, hogy most nem csak a világ fordul ki a sarkaiból, de ezúttal a Fidesznek (ami nem egyenlő az országgal) kedvező irányba alakulnak a nagypolitikai események.



Orbán Viktor és Tucker Carlson az utóbbiról elnevezett Tucker Carlson-csúcstalálkozón, 2025. február 13-án az Egyesült Arab Emírségekben (forrás: Orbán Viktor/Facebook)

Noha a hazai repülőrajt finoman szólva sem sikerült, de annyira már nem is fontos, mivel nagy globális változások előtt állunk – gondolhatja ő. Ezért is fogalmazott úgy a dubaji Tucker Carlson-csúcs után ihletődve, hogy „A változás már Brüsszel ajtaján is kopogtat. Lassan kifutnak az időből! Magyarország közben hátszelet kapott”.

A régi „ellenség”, Brüsszel, amellyel annyi látszatszabadságharcot vívott már, hogy pár évtized múlva doktori disszertációt lehet belőle írni. Vagy, ahogy – szintén e heti –, Kossuth Rádiónak adott interjújában fogalmazott, „nem kell kilépni az EU-ból, szétesik az magától... ha így megy tovább, akkor nekik kampó, ezért a kilépés felvetése vagy erőltetése egy értelmetlen javaslat”.

A szörfös talán nem is téved mindenben. A világ valóban aktív mozgásban van – akárcsak pontosan 100 évvel ezelőtt – de, hogy ez a mozgás – a pozitív előrelépések ellenére – mennyire nevezhető határozottan jónak, nehéz még megmondani. Persze Orbán – vélhetően – nem gondolkodik ilyen differenciáltan, érzi a „hátszelet”, még akkor is, ha az általa vezetett ország nem.

Ezen a ponton érdemes elgondolkodni, hogy neki vajon a saját, vagy Magyarország „hátszele” számít igazán, de mivel valószínűleg mindannyian tudjuk erre a választ, inkább ugorjunk.

Orbán Viktor sűrű hetéhez tartozott az is, hogy szerdán nála járt az AfD leszbikus társelnöke, Alice Weidel. Ez több okból is érdekes.



Orbán Viktor és Alice Weidel, az AfD társelnöke 2025. február 12-én (fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA)

1. A hátszélhez jutó szörfös korábban hallani sem akart a német AfD-ről, de bizonyára itt is megérezte az idők változását. Persze itt nem kell világnézeti változásokra gondolni, mint mondjuk az 1930-as években Imrédy Bélánál, nincsen „ideológiai aha élmény”, pusztán hatalomtechnikai illesztések ezek, vagy, ha úgy tetszik, Orbán most szívesen rak nagyobb tétet az AfD németországi sikereire. Márpedig ha ő valamit igazán szeret, akkor olyan emberekkel villogni, akik éppen sikeresek.

2. Hazai viszonylatban a miniszterelnök – meglovagolva a változás szelét – nyilvánvalóan hajt azokra a szavazókra, akik szintén reménykednek e pozitív változásokban. Azoknak az embereknek a szavazatára, akik nyitottabbak, akiket már nem lehet sarokba állítani pár liberális szitokszóval. Akik most reménykednek, hogy az északi civilizációban fordul a kocka. Nos, ezen emberek szavazatát egy „vén csáklyás” és ezerszer korrumpálódott csapata akarja behúzni. Régi recept, láttuk már működés közben. 2026-ban kiderül, beválik-e.

3. A kezdeti elutasítás tehát elolvadt, Alice Weidel pedig láthatóan nyitott a miniszterelnökkel való párbeszédre. Nyilván ő is ki akar törni a karanténból, itt pedig kézenfekvő, hogy megemlítsük a társelnök hátterét. Az AfD túlságosan sokrétegű ahhoz, hogy egyértelműen szélsőjobboldalinak lehessen nevezni, erre pedig Weidel az egyik legjobb példa, hiszen nem az a tipikus jobboldali karakter.

Lendüljünk túl azon, hogy leszbikus, ez még nem determinál senkit az egyértelmű liberális világnézetre – Hitlernek is voltak zsidó származású támogatói –, ami viszont már aggasztóbb, hogy élettársa Srí Lanka-i, két fiút nevelnek, és annak ellenére, hogy az AfD szerint a család fogalma „anya, apa, gyerekek”, Weidel számára az a család, „ahol gyerekek vannak”, és „liberálisnak tartja magát” (mostani látogatásán nyilatkozta mindkettőt). Mindezt pedig nem egy eldugott falucska huszadik párttagja mondta, hanem a társelnök, szavainak tehát súlya van.



Sarah Bossard, Weidel Srí Lanka-i származású "élettársa" és Alice Weidel (forrás: Instagram)

Azt is mondta, hogy „mindenki szabadon, a saját igényei szerint élhessen, és az állam ne avatkozzon bele a családok magánügyeibe”. Hosszasan fejtegethetnénk, hogy miért van szükség egy erős, jól működő államra. Részben pont azért, hogy felszámolja a woke elmebetegséget, amit egyébként Alice Weidel sem támogat.

Megemlíthetnénk még azokat a pontokat is, ahol Magyarországot teljesen értelmetlenül dicsérte, de igazából a lényeg így is bemutatásra került. Az egész Orbán-Weidel találkozó legalább annyira szürreális volt, mint amilyen szürreális, összekuszált, ócska világban élünk. Érthető, hogy a magyar miniszterelnök jól érzi magát ebben a helyzetben, hiszen ezen lelketlen összevisszaság és következetlenség nem csak a korszellemhez illeszkedik kiválóan, de a saját stílusához és politikai üzenetéhez is.

És akkor – hogy teljes legyen a kép – megjelenik ez a szerencsétlen Hadházy Ákos, és kitalálja, hogy „Frau Weidel” fasiszta, miközben úgy nyilatkozott az államról, ahogy a liberálisok szoktak. Annyira kínos már ez az egész, hogy ha Hadházy nem lenne olyan taszító személyiség, mint amilyen, talán még sajnálnám is ezért a bohózatért. De nem teszem. Inkább Európát sajnálom. Mindenért, ami mostanában vele történik.



Valahol érthető, hogy már Hadházy is belezavarodott ebbe az egészbe. De azért fasisztázni még tud (fotó: Tövissi Bence/Index)

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info