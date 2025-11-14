Publicisztika, Videók :: 2025. november 14. 11:22 ::

"Wir schaffen das" Orbán módra?

Az biztos, hogy Orbán Viktor mögött komoly kommunikációs, kreatív stáb áll. Ami azt jelenti, hogy semmit nem csinálnak véletlenül, minden Facebookra született képnek, bejegyzésnek jelentése van, megfontolások húzódnak mögötte. Tehát csak „úgy tévedésből” nem történik semmi. Ezt a gondolatot jó észben tartani az alábbiak kapcsán.

„Wir schaffen das“, hallottuk 2015-ben az akkori német kancellártól, Angela Merkeltől, ami azt jelenti, meg tudjuk csinálni. Arra célzott, be tudnak fogadni több millió illegális migránst mindenféle probléma nélkül, és integrálni is képesek őket. Terjedtek az ikonikus fotók Merkelről, ahogyan szelfizik a Németországba érkező migránsokkal. Kiderült, ami már akkor is nyilvánvaló volt, hogy ez katasztrófához vezet.

Ezt csak azért érdemes felidézni, mert beállításában hasonló fotót tett közzé Orbán Viktor a napokban a Facebookon. Ahogyan írja, "egy gyors ebéd a Jegenye utcában". Mi itt a mögöttes, nem is annyira titkolt üzenet?

Azt, hogy a legális migráció (értsd: vendégmunkások) kezelhető és támogatandó? Ha már Németország, akkor előttünk a történelmi példa, hogy az illegális és a legális migráns között hosszú távon nincs különbség. Ugyanis Németország sem 2015-ben találkozott először a tömeges migrációval, hanem már az 1960-as években, legális vendégmunkások képében. Az akkori német politikusok mind arról beszéltek, amiről manapság a Fidesz politikusai, hogy ez "csak ideiglenes", "majd hazamennek". Nem mentek. Ahogy innen se fognak, ha nem álljuk ennek útját.



Csak nem ezek a képek voltak a fenti ihletői?

De, hogy még egyértelműbb legyen a helyzet, ez a tematika nem csak egyszer jelent meg a miniszterelnök közösségi felületén. Úgymond „meghosszabbította Bicskéig”, jött a következő, íme:

Itt még az is kiderül, hogy a kínai nem beszél magyarul. Ezt is fontos volt valamiért közzétenni. Nem nagyon tudom ezt más kontextusban értelmezni, mint egy fajta érzékenyítés a vendégmunkások irányába.

Lantos János – Kuruc.info