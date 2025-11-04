Friss hírek :: 2025. november 4. 15:42 ::

Újabb szakaszok zárásával folytatódik a burkolatfelújítás az M2-es autóúton

Burkolatfelújítási munkálatok miatt szerdán és csütörtökön újabb szakaszos sávzárásra kell számítaniuk a közlekedőknek az M2-es autóúton a kosdi csomópont térségében - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-t.

A munkálatok ideje alatt a főpályán jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom - tartalmazza a közlemény.

A társaság szakemberei szerdán Budapest irányából lezárják a kosdi csomópontot; a főváros felől Kosd irányába az M2-es autóút 12. számú főúti csomópontján visszafordulva lehet majd lehajtani - tették hozzá.