BKK: felújítás miatt egy évre megváltozik a forgalom az István úton és a Pozsonyi utcában

Felújítás miatt változik a forgalom az István úton és a Pozsonyi utcában hétfőtől, a munka 2027 tavaszára készülhet el - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a felújítás első ütemében a Pozsonyi utca Madridi út és Tél utca közötti szakaszán mindkét oldalon, valamint a Pozsonyi utca Árpád út és Tél utca közötti részén az Újpest-központ felé vezető oldalon a szélső forgalmi sávban kell ideiglenesen forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőre számítani.

A felújítás ideje alatt az István út és a Pozsonyi utca mindkét irányban járható marad; az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók, a gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.

Az érintett buszmegállókat - az Angyalföld kocsiszín megállóhelyet mindkét irányban - ideiglenesen áthelyezik 45-50 méterrel előrébb.

A korszerűsítés során teljesen megújul a jelenleg rendkívül rossz állapotú útpálya és a járdák burkolata a Görgey Artúr utcától egészen a Madridi utcáig; a felújítás mintegy 1,8 kilométer hosszú útszakaszt érint - áll a közleményben.