Hazánkban is érezhető volt egy horvátországi földrengés

Földrengés volt Horvátországban keddre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett helyi idő szerint hajnali fél 3 után 5 perccel.

A jelenséget a délnyugati országrészben több helyen is érezték - közölte az obszervatórium.