Anyaország :: 2018. december 5. 11:09 ::

"A Jobbik-frakcióban gyászhangulat van, mindenki retteg, hogy ki lesz a következő"

A zsidó nő megverésével hencegő, parlamenti mandátumát emiatt elveszítő Szávay Istvánon kívül van további három személy, akiket hozzá hasonlóan leszednek – mondta Volner János, a Jobbik volt alelnöke. Mint fogalmazott, egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a Jobbikon belül, így nem csoda, ha a frakcióban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő.

Szávayt leszedték, de ennek az egész folyamatnak még nincs vége – így reagált a Magyar Időknek Volner János, a Jobbik volt alelnöke a parlamenti mandátumáról hétfőn lemondott politikus botrányával kapcsolatban.

Szávay távozásával kapcsolatban Volner azt mondta, ő legalább három olyan képviselőről tud még, aki meggyőződése szerint távozni fog a Jobbik parlamenti frakciójából. Volner nem árulta el, kikre gondolt, csak annyit mondott, a vezetés is érintett lesz ebben az ügyben.

– Négyen mehetnek el maguktól a Jobbikból, de van további három személy, akiket Szávayhoz hasonlóan leszednek – állította a politikus, aki újfent megerősítette, ő levette a magánélet feliratú fazékról is a fedőt, ami azt jelenti, hogy nem fog a Jobbik politikusaival foglalkozni, de most már a frakció tagjai nem állnak a védelme alatt, és nem tesz annak érdekében semmit, hogy bizonyos információk ne kerüljenek napvilágra. Kitért arra is, hogy most nem újságírók által kiszagolt ügyek kerülnek elő, hanem a párt belső köreiből megy a kiszivárogtatás, ami sokkal „gyilkosabb”.

– Azt látom, hogy egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a párton belül, így nem csoda, ha a Jobbikban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő, akiről előkerül egy hangfelvétel vagy kiderül valami – mondta a politikus.

Azok maradtak, akik bármire hajlandók

A minimum kétes tisztaságú tisztújításról, valamint az illegitimnek tartott pártvezetésről Volner úgy vélekedett, Apáti Istvánnal ők kapták a legtöbb szavazatot alelnökként, noha a kampányban igyekeztek keresztbe tenni nekik.

– Ezzel szemben Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont úgy kellett a tagság torkán letuszkolni. Sőt korábban Sneiderből még alelnök is csak úgy lehetett, hogy Vona Gábor megvétózta több alelnök újrázását – idézte fel a politikus, aki szerint a tisztújításon erős nyomás volt a tagságon, mert aki nyíltan kiállt Toroczkai László mellett, a párton belüli állását és a pártvezetéssel meglévő jó kapcsolatát kockáztatta.

– Ma már nincs olyan fizetett alkalmazott a pártban, aki egyébként Toroczkait támogatta volna a tisztújításon. Vagyis a pártszakadással együtt kiirtották a nemzeti vonalat a Jobbikból, és azok maradtak, akik gyakorlatilag bármire hajlandók – fogalmazott.

Nem kóser már a Jobbik

Volner beszélt arról is, hogy Vona Gábor már az első hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után azonnal kivágta volna Szávayt. – Így viszont, hogy ­Sneider pártelnökként nem lépett fel erélyesen, és meg is védte Szávayt, a Jobbikra nem lehet ráütni a kóser pecsétet, ami a balliberálisokkal való együttműködésnek nem tesz jót. A Jobbik elvesztette az elfogadottságát.

A pártot érintő belső háborúról – amely a Jobbik szerint hazugság – a Mi Hazánk képviselője azt mondta, Szávay valóban pályázott a pártigazgatói posztra, remélve, hogy a tisztséget jelenleg betöltő Szabó Gábort felmentik, azonban úgy látja, mindez a zsidózás miatt elúszott.

Nem jár azért rosszul Szávay sem

– Ha tippelnem kéne, azt mondanám, Szávay nem jár azért rosszul, és nem lehetetlen, hogy a pártalapítványban találnak neki helyet havi másfél millió forintért.

Arra az általa korábban tett utalásra, miszerint a Vona Gábor bizalmát élvező Stummer János alelnök átvenné Sneider helyét, Volner most azt mondta a Magyar Időknek, a türelmetlenség jeleit látja Stummeren, mint aki szeretné már hatalmába keríteni a Jobbikot, míg Sneider Tamás szorítja a kormányrudat.

Vérszemet kapott a zsidó gárda

Előrángatták Gyöngyösi ősrégi ügyét, amikor úgy vált a nemzeti oldal hősévé, hogy képtelen volt pontosan kifejezni magát, s származást emlegetett állampolgárság helyett:



Szávay lemondását Gyöngyösi lemondása kell, hogy kövesse

A Tett és Védelem Alapítvány szerint a következetesség elvárható lenne.

A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) megnyugvással vette tudomásul, hogy Szávay István, a Jobbik frakcióvezető-helyettese a tegnapi napon lemondott képviselői mandátumáról.

Néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Szávay István dicsekszik egy általa elkövetett erőszakos, antiszemita gyűlöletcselekménnyel, melynek kapcsán a TEV az igazságszolgáltatáshoz fordult az eset felderítését és kivizsgálását kérve. A képviselő lemondása jó esetben azt üzeni, hogy a Jobbik elfogadhatatlannak tartja az antiszemita nézetek hangoztatását a párt tagjai részéről.

Arról, hogy ez valóban így van-e, akkor bizonyosodhatunk meg, ha a Jobbik valamennyi antiszemita kijelentés esetében a következetesség jegyében lép fel a frakció tagjaival szemben. Amennyiben következetesség nevében a Jobbik valóban szakítani kíván a gyűlöletkeltésre épülő politikájával, akkor azt a képviselőjét is lemondatja, aki a parlamentben a zsidók listázására szólított fel.

Gyöngyösi Márton néhány éve (2012.11.26-án) ezt mondta: „Úgy gondolom, pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak.”

A fenti mondat, ami nem egy titkos hangfelvételen hangzott el, hanem az Országgyűlésben, mint parlamenti felszólalás, egyértelművé teszi, hogy a párt részéről az antiszemitizmus nem csak a hencegő elszólásokkal, hanem a pártpolitika szintjén is mételyezi a képviselők közösségét. Ha végre elindul a következetesség az antiszemitizmussal szemben, akkor a következő lépésnek mindenképp a zsidó-listázó Gyöngyösi lemondatásának kell lennie. Ha Szávay zsidózását nem tolerálja a párt, akkor Gyöngyös kijelentését sem fogadhatja el. Ha viszont a zsidók listázását megengedhetőnek tartja, akkor a zsidó nő megverésével dicsekvő képviselő távozása sem jelenti a párt megtisztulását.

(A követelőzés a TEV honlapján olvasható.)