Gulyás Gergely az ukrajnai főzsidónak: "maradjatok nyugodtan, ameddig csak akartok"

Ukrajnai zsidók részére alakítottak ki menekülttábort az egykori kormányüdülőben. Jelenleg mintegy 600 személy van elszállásolva az épületkomplexumban. Az elmúlt hónapokban több mint 3000 ukrán menekült fordult meg Balatonőszödön. A helyiek nem értik, miért éppen a Balaton partján kell „kempingeztetni” a hazájukat (sic!) elhagyó zsidókat, amikor az országban számos olyan ingatlan található, amely alkalmas menekülttábornak, hiszen korábban ilyen funkciót töltött be. Négy éve venezuelai menekülteket költöztettek az őszödi volt kormányüdülőbe. Akkor nagy volt a felháborodás a környéken, a dél-amerikaiakat gyorsan el is paterolták a magyar tenger partjáról. Most is nagy a felháborodás, ám a mintegy 600 ukrajnai zsidó vígan nyaralgat az alig 500 lakosú kisközségben.

Európa legnagyobb zsidó menekülttáborát hozták létre az egykori kormányüdülő területén, Balatonőszödön - ezt Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetője mondta egy vele készült interjúban. A 18 hektáros, impozáns területen közel 60 épület helyezkedik el, köztük 28 úgynevezett mobilház. Az ingatlant a magyar állam - mint tulajdonos - ajánlotta fel az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Szövetsége számára, menekültek elszállásolására. A befogadottaknak kizárólag kóser ételeket készítenek (például libamájat és lazacot), és biztosítják számukra a közösségi vallási életben való részvételt.

Ukrajna számos zsidó közösségéből vannak itt menekültek, többek között Kijevből, Harkovból, Odesszából, Zaporozzsjából, Dnyipróból és Bergyanszkból is. A befogadottak közül senki sem beszél magyarul. A területet Pintér Sándor belügyminiszter volt(?) cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. védi.

Balatonőszödön sokan vannak, akik nem örülnek a jövevényeknek.

„Egy hangosbemondón keresztül szinte minden nap hallani a közös imájukat. Ez nagyon zavaró a helyi lakóközösség, valamint a nyaralók számára” - magyarázta a Pesti Riportnak egy balatonőszödi lakos. „Felháborító, hogy ezt a mindennapos kellemetlenséget el kell viselni az itt élőknek, az itt pihenőknek. Miért nem zárt térben imádkoznak, hangosítás nélkül?”

Egy másik helyi lakos, akinek az egyik hozzátartozója a táborban dolgozik, azt mondta, az "ukrán" menekültek közül sokan nincsenek tisztában, mire való a wc, azt hogyan kell használni. „Nem megyek bele a részletekbe, mert gusztustalan történetekről van szó, de a lényeg, hogy ezek az emberek nincsenek tisztában a wc fogalmával, nem képesek azt rendeltetésszerűen használni. Elképesztően igénytelenek. Sajnos, ezt a part is megszenvedi…”



Mayer Tzvi Stambler, az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke

Balatonőszöd egy rendezett, tiszta, nyaralókat vonzó kistelepülés. Többen úgy vélekednek, hogy „Európa legnagyobb zsidó menekülttábora” hatással lesz az ingatlanárakra, és az itt nyaralók létszámára. „Előbb-utóbb csökkenni fognak a házárak, csökkenni fog a nyaralók száma - ők ugyanis nyugalomra vágynak, nem pedig hangos közös imákra -, ezért kevesebb lesz a helyi vendéglátósok bevétele is” - jegyezte meg egyikük.

Az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, Mayer Tzvi Stambler rabbi az egyik nyilatkozatában közölte: az egykori - a magyar adófizetők forintjaiból épült és fenntartott - kormányüdülő térítésmentes használatát Magyarország kormánya ajánlotta fel ukrán zsidó (sic!) menekülteknek.

Állítása szerint Gulyás Gergely miniszter azt mondta neki, „maradjatok nyugodtan, ameddig csak akartok”.

A magyar családok jelentős része sosem jut el a Balatonra. Egyszerűen nincs rá pénze. Ezzel szemben az ukrajnai zsidó menekülteknek - köztük sok életerős férfinak - „jár” az a kiváltság, hogy luxuskörnyezetben, közvetlenül a Balaton partján töltsék „száműzetésük” idejét.



Itt sok százezer magyar lenne szívesen menekült

„Nem az a baj, hogy Magyarország ukrán menekülteket fogad be. A probléma azzal van, hogy miért a Balaton partján kell elhelyezni őket, ezzel jelentősen rontva a község hírnevét. Azt sem értem, miért kapnak megkülönböztetett figyelmet, kiemelt ellátást a zsidó menekültek. Miért esnek más elbírálás alá - mondjuk - a kárpátaljai magyar ajkú menekültek? Ők nem menekültek, ők nincsenek bajban, ők nem éreznék jól magukat a Balatonon?” - adott hangot értetlenségének egy nyaralótulajdonos.

(Pesti Riport nyomán)

