A kegyelmi botrány után csak látszatintézkedések történtek, a gyermekvédelem továbbra is üres frázis a kormány részéről, hiszen nemhogy az intézmények állapota vagy a dolgozók megbecsülése nem javult, de még az intézményekben felnövő gyerekek kiemelt büntetőjogi védelmét sem támogatták a kormánypártok, amit szintén kezdeményezett a Mi Hazánk.

A konkrét ügyben is teljes átláthatóságot várunk el a nyomozó hatóságoktól, és azt, hogy alaposan vizsgálják ki az ügyet, bárki is érintett abban. Érthetetlen például, hogy hét hónap leforgása alatt nem sikerült még csak kihallgatni sem Lakatos Márkot, akinek a neve szintén felmerült hasonló esetekben.

A Mi Hazánk szerint szükség van arra, hogy a rendőrségen belül felálljon egy kifejezetten a pedofil jellegű bűncselekmények üldözésére specializálódott részleg korlátlan erőforrásokkal (a Fidesz ezt is leszavazta), és a kémiai kasztrálást is be kell vezetni, ahogy a napokban olvashattuk, most már az Egyesült Királyságban is erre az útra lépnek