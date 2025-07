A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) új fegyelmi szabályzata - a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően - zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a cigányozás esetében is.

"A hétvégén rajtoló bajnokságban a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelynek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken, és az új szabályzat szerint ideértendő mindenféle cigányozás is" - olvasható az MLSZ honlapjának keddi beszámolójában , amelyből kiderül, hogy szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a csapatokat.