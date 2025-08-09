Anyaország :: 2025. augusztus 9. 20:34 ::

Meghalt a 12 éves szekszárdi lány, akinek pár napja kosáredzésen állt le a szíve

Meghalt a szekszárdi iskolás lány, akit néhány napja mentőhelikopterrel szállítottak kórházba a Baka István Általános Iskolából, miután összeesett és leállt a szíve.

Bár a 12 éves lányt akkor sikerült újraéleszteni, „a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot” – közölte a hírt a TARR KSC Szekszárd, a lány szekszárdi kosárcsapata. Azt írják, vasárnap megemlékezést tartanak az emlékére a város sportcsarnokánál.

A hírről a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is beszámolt , Facebook-bejegyzésük alapján a lány edzésen lett rosszul. „Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést” – írja a szövetség, hozzátéve, a mentők öt percen belül kiérkeztek, és átmenetileg sikerült stabilizálni Dóra állapotát.

„A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége osztozik a család és a klub fájdalmában, és együttérzését fejezi ki a hozzátartozóknak” – tették hozzá a bejegyzésben.

(Telex)