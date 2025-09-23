Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 23. 13:35 ::

A belváros szívében is rend van: drogos cigánybűnözők szennyezik be a Corvin közt

Szemét, használt fecskendők és emberi ürülék a berúgott kapujú lépcsőházakban. Meztelenre vetkőzött, kábult emberek fényes nappal az utcán, méretes kések a virágtartó ládákban. A Corvin köz drogosait nem igazán érdekli, hogy itt 1956-ban velük egykorú pesti srácok harcoltak a szabadságért. Nekik egy dolog fontos, hogy meglegyen a napi kábító adag, ezen kívül nem ismernek sem istent, sem embert, írja a Blikk, alább folytatódik a riport.

A Corvin sétány 4-es és 6-os számú házának kapuin a zárat már nem éri meg megcsináltatni. Legfeljebb egy páncélozott, féltonnás trezorajtóra cserélhetnék, azt talán nem tudnák egyetlen rúgással betörni a drogosok. Fényes nappal is, naponta többször. A lépcsőházakba járnak megpihenni, ott lövik be magukat, ott végzik el a dolgukat, ha szólítja őket a természet, azok a lányok pedig, akik a testükkel fizetnek a drogért, ott intézik el a „fuvart”, továbbá ott öltöznek át a közeli plázából ellopott ruhákba, otthagyva a lépcsőházban a szennyezett, mocskos, bűzlő holmikat.

– Volt olyan hét, hogy tizenháromszor kellett kihívni a zárszerelőt, aki már el sem fogad tőlünk pénzt – mondta a Blikknek az egyik földszinti lakó, Sándor, akinek pont az ajtaja előtt történik minden. – Amikor halljuk bentről, hogy durran az ajtó, megint berúgták, azonnal hívjuk a rendőrséget. Legutóbb a feleségemet megfenyegették, hogy elvágják a torkát. Félünk, nem jó így élni. A zsebesek is itt nézik át a zsákmányukat, ami nem kell – külföldi igazolványokat, egyebeket –, azt itt dobják el.

Józsefváros közterület-felügyeletének vezetője, Bajusz Ferenc elmondta: ismerik a panaszt, valóban van a Corvin sétányon egy társaság, amelynek a tagjai rendszeresen megrongálják a kapukat. Amikor egyenruhást látnak a környéken, felszívódnak, vagy csendben üldögélnek.

– Az a baj, hogy itt mindenki fél, mi is, mert már akkor is belénk kötnek, ha rájuk nézünk – mondták egy helyi üzlet alkalmazottai.

– Törzsvásárlók pártoltak el tőlünk, mert nem mernek bejönni a sétányra. A múltkor késsel mentek egymásnak, aztán amikor hallották, hogy valaki rendőrt hívott, a bicskákat beleszúrták a köztéri virágládába, majd elfutottak. Jellemző, hogy ezt látta egy másik banda, akik azonnal be is gyűjtötték a késeket, miközben morogtak is ránk, amiért le mertük fotózni, mi nő a virágok közt a Corvinnál.

Egy másik kereskedő, Betti azt mondta, régebben este is nyitva tartott, de most már nincsenek vevők, és ő is bezár hamarabb, mert egyre veszélyesebbnek tűnik későn hazamennie.

– Jeleztük ezt a lakókkal együtt a rendőrségnek, polgármesternek, lakik itt képviselő, ő is alátámasztotta a panaszunkat, de nem változott semmi. Anyaként ráadásul borzasztó látnom, hogy a kábult, magáról nem tudó, nyáladzó, zombiként botorkálók között egyre több a tizenéves gyerek... a múltkor egy 10 év körül srác is be volt állva. Kihívtuk a mentőt, mire a társai nemes egyszerűséggel ledobták az út közepére, majd elfutottak.

Egy fiatal anyuka, Klára is csalódottan csóválja fejét. Minden reggel úgy mennek ki a lépcsőházba, majd az utcára, hogy a férje kikémlel, s ha jelzi, hogy nincs senki, aki zavarná a gyerekeit, csak akkor indulnak el az iskolába a kicsik.

– Ezek az emberek teljesen megkeserítik az életünket, és nem kapunk segítséget. Egy kínai boltost mi fogtunk le pár napja, amikor meglopta két drogos, ő pedig elkapta az egyiket, majd elégtételt akart venni rajta. Ha nem történik semmi, a lakosság fogja őket elzavarni, de abból háború lesz.

A rendőrök az elmúlt két hétben három villamosmegállónyira a Corvin köztől, a Blaha Lujza tér környékén 724 embert igazoltattak, illetve 43 személyt fogtak el. Négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egyet pedig azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait. Ezen kívül hat személyt bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, továbbá megtaláltak két, eltűntként körözött személyt, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben. A rendőrök ígérik, a Corvin köziek panaszait is kivizsgálják, és minden bejelentésre, vészjelzésre azonnal reagálnak.