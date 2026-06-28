Anyaország, Friss hírek :: 2026. június 28. 14:40 ::

Csak a szokásos: késnek a vonatok az észak-balatoni vonalon

Egy meghibásodott vonat miatt késésekre kell számítani az észak-balatoni vonalon - ezt a honlapján tette közzé a MÁV-csoport vasárnap.

Azt írták, a Tapolcáról 11.38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (19705) Balatonfüred után meghibásodott, és elzárja a pályát.

A vonatot visszahúzzák Balatonfüredre, onnan egy másik mozdonnyal folytatja útját, várhatóan jelentős késéssel - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a Déli pályaudvarról 11.30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók InterRégió (19714) Alsóörsön várakozni kényszerül, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre.

(MTI)