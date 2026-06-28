Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. június 28. 18:21 ::

Óriási izgalmak: sokadik elnökváltását élte át a Momentum

A Momentum Mozgalom a hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát, ahol a mozgalom tagjai Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének – írja a gittegylet közleményében. A Momentumot eddig Rózsa András zuglói polgármester vezette, de nem csodáljuk, ha Ön sem hallott még róla.

Szilas Kincső az elmúlt években kispesti önkormányzati képviselőként, valamint a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának vezetőjeként "dolgozott"



A régi és az új elnök. Ember legyen a talpán, aki tudja, vagy inkább akarja tartani a lépést (fotó: Momentum)

„Nem fogadhatjuk el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Ahogy a választások előtt szükség volt arra, hogy a Momentum hátra lépjen egyet az ország érdekében, most itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja” – mondta Szilas.

Mint ismeretes, a liberális párt nem indult az idei országgyűlési választásokon, hogy "ne akadályozzák a kormányváltást", valójában azonban nem lenne elég ereje a pártnak országos jelöltállításhoz, kampányhoz.

(Kuruc.info)