Háború, Külföld :: 2026. június 28. 21:10 ::

Putyin elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyagellátásban

Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyag-ellátásban az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott vasárnapi megbeszélésén.

"Jól tudják, hogy az autósok és vállalkozások számára továbbra is fennállnak problémák. És sajnos sorok is vannak a benzinkutakon, s a kellő benzinfajtát sem lehet mindig megtalálni" - nehezményezte az elnök.

Bejelentette, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet orvoslására.

Hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni "ukrán terrortámadások" következményeit minimumra kell csökkenteni. Putyin ezzel az orosz energetikai-, főként olajszektort célzó ukrán mélységi támadásokra utalt.

Mint mondta, intézkedésekre van szükség a mezőgazdasági ágazat zavartalan ellátásának biztosítására tekintettel a termés betakarítására. Hozzátette, hogy fontolgatják a dízelolaj exportjának tilalmát is.

Az orosz elnök közölte, hogy az ország jelenleg 1,7 millió tonna üzemanyagtartalékából használnak fel a helyzet stabilizálására, ugyanakkor a tartalékok mértéke lényegében változatlan maradt az előző évi szinthez képest. Mint mondta, előreláthatólag a júliusi termelés meg kell, hogy haladja a júniusi szintet.

Közölte, hogy az üzemanyag-ellátással foglalkozó munkacsoport éjjel-nappal dolgozik, és hozzátette, hogy a helyzet "a jelenlegi kihívások mértékének megfelelő átfogó intézkedéseket" igényel az ellátás növelése és az árak éstszerű szinten tartása érdekében.

(MTI)