Külföld :: 2026. június 28. 19:36 ::

Lezuhant a szaúdi Aramco olajtársaság helikoptere

Lezuhant a szaúdi Aramco kőolaj- és földgázipari vállalat helikoptere, vasárnap a királyság keleti partjánál található Rász Tanura térségében nyugatra a Hormuzi-szorostól, a fedélzeten tartózkodó 14 szaúdi állampolgár életét vesztette - közölte a rijádi energiaügyi minisztérium.

A baleset oka egyelőre ismeretlen.

Az Aramco pénteken indította újra az olajszállításokat a Rász Tanura terminálon, ahol az iráni konfliktus következtében csaknem négy hónapon át szüneteltek a munkálatok.

Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre is növelni kezdte szállítmányait, miután a közel-keleti termelők fokozták az olaj- és gáztermelésüket, valamint az exportjukat az Egyesült Államok és Irán közötti háború leállítására irányuló ideiglenes megállapodás megkötése előtt.

(MTI)