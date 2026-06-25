Anyaország :: 2026. június 25. 09:03 ::

Közpénz(lopás) nélkül nem megy: a legprimitívebb propagandát toló megafonosokat is eldobták, mint a rongyot

A Media1 informátorai szerint pénteken az utolsó Megafon-dolgozó munkaviszonya is megszűnik, így ezzel gyakorlatilag ellehetetlenül a Fidesz propagandáját milliárdokból terjesztő online szervezet működése. A Media1-nek egy távozó munkavállaló részletesen is beszámolt arról, hogyan jutott el a Megafon és a hozzá kapcsolódó Patrióta a választási vereség utáni, Dukász Magortól érkezett megnyugtató belső üzenetektől egy közel 60 fős csoportos létszámleépítésig és az irodák felszámolásáig, a bútorok eladásáig.



Hetek alatt dőlt össze Orbán bombabiztosnak és ellenzékiséget túlélőnek hazudott NER-építménye, mert mindenki azt hitte, az ellopott ezermilliárdok jelentik majd a tartalékot. Nos, nem így lett, azokat tényleg csak ellopták. De legalább létrehozták a pénzünkből a "nemzeti tőkésosztályt", látják most a megafonosok is, milyen jó, hogy van...

A Media1.hu informátorai szerint június 26-án megszűnik az utolsó Megafon-dolgozó munkaviszonya is a fideszes propagandaközpontnál. Egy távozó munkavállaló beszámolója alapján a folyamat április közepén még egészen más kommunikációval indult: április 12-én este, azaz a Fidesz választási vereségének napján Dukász Magor (a Megafon egyik „agya”) belső körben még arról beszélt, hogy folytatják a működést.

A folytatás látszatát erősítette az is, hogy Orbán Viktor a választási vereség után a Patriótának adta az első interjúját. A Megafon Facebook- és YouTube-csapatának következő értekezletén azonban már arról volt szó, hogy változások jönnek – mondta a Media1-nek egy távozni kényszerülő munkatárs.

Ezen a hosszabb megbeszélésen többen is szembesítő kérdéseket tettek fel Dukász Magornak a választási előrejelzésekkel kapcsolatban, mivel a csapat korábban azt a tájékozftatást kapta, hogy minden mérés fideszes győzelmet mutat. A beszámoló szerint ekkor került szóba az is, hogy a jövőben közösségi finanszírozásra állnának át. Ezzel párhuzamosan Bohár Dániel és a Patrióta egy rövid videóban azt kommunikálta, hogy a csatorna tovább működik, és a korábbiaknál is erősebb lesz a Patrióta.

A távozó dolgozó szerint ekkor ugyanakkor már érzékelhető volt a bizonytalanság: Dukász Magor megszüntette a Megafon addigi WhatsApp-csoportját, és azt kérte, hogy inkább a Signalon hozzanak létre új csoportot, ám ebbe ő maga már később nem lépett be.

Ellentmondásos belső kommunikáció

A forrás szerint április 21-én az értekezleten már Kovács István, a Megafon ügyvezetője is jelen volt, aki azt közölte a munkatársakkal, hogy ha nem születik megoldás, akkor május 21-én bejelentik a csoportos létszámleépítést. A Media1 forrásának beszámolója szerint ez május 21-én meg is történt.

A munkaviszonyok ezt követően két hullámban, június 21-én, múlt héten vasárnap és június 26-án, most pénteken szűnnek meg. Körülbelül 55–57 embert érintett a leépítés.

A Media1 úgy tudja, a Megafon-irodákat is felszámolták, a bútorokat eladták. Ezzel párhuzamosan a Digitális Szuverenitási Központnál is hasonló folyamat zajlott: ott is értékesítettek bútorokat, kamerákat és egyéb felszereléseket.

A Patrióta YouTube-csatorna jövője bizonytalan. A csatorna több mint 300 ezer feliratkozóval rendelkezik, ami az egyik utolsó olyan jelentősebb érték lehet, ami még megmaradt a rendszerből. Eközben a Patrióta főszerkesztője is távozik: ez látszik a borítóképen is.

Egy forrás arról is beszélt, hogy egységes végkielégítési megállapodás nem volt: mindenki azt kapta meg, ami a törvény szerint járt neki. A munkavállalók körében különösen erős visszhangot váltott ki, hogy éppen ebben az időszakban jelentek meg hírek Dukász Magor érdekeltségeinek jelentős bevételeiről és nyereségéről.

A távozó munkavállaló szerint a kampányidőszakban a csapattól folyamatos, akár heti hét napos, éjjel-nappali munkát kértek azzal az ígérettel, hogy így egy esetleges választási vereség után is biztosítható lesz a Megafon fennmaradása. Ebből végül semmi nem valósult meg.



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Kopasz Oszt, Öreg Rocker és a többiek

A Megafon stábját 2020 nyarán kezdték el felépíteni: NER-es harcosokat kerestek, akiknek ingyenes képzést tartottak a propagandistává váláshoz, mondván, „a jobboldalnak szükséged van rád”. A Megafon nem sokkal később egyre nagyobb és nagyobb összegeket kezdett el költeni a propagandisták tartalmainak terjesztésére. 2021-ben kezdték el felépíteni a Patriótát, amit a Partizán Fidesz-barát klónjának szántak, de végül inkább arra szolgált, hogy legyen egy újabb felület, ahol fideszes politikusok beszélnek. Egy idő után a Megafon tartalmait külföldön is terjeszteni kezdték.

A Megafonnál tevékenykedett többek között a Kopasz Oszt, Bohár Dániel, Rákay "Philip", az olvasóját szájbak*kilással fenyegető Öreg Rocker és az a Deák Dániel is, akit a TV2 Tények című műsorában sokat látott szakértőként mutattak be, amikor Magyar Péter hímtagjával összefüggésben készült lejáratóriport, majd később, az RTL-en a választások előtt néhány nappal már JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásáról szakértett. Az, hogy Deák Dániel is távozik a Megafontól, június elején derült ki, de azt állította, saját kérésére távozik.

Tavaly még milliárdok hullottak a Megafonra

A mostani nagy elbocsátás azért is érdekes, hiszen a Megafont működtető cégre tavaly 8,6 milliárd forint hullott rá egyéb bevételként. A cég gyors megreccsenéséhez vélhetően az vezetett, hogy a Fidesz-közeli oligarchák nem akarnak pénzt fecskendezni a cégbe, közpénzre pedig nem számíthatnak a 16 év után bekövetkezett kormányváltás miatt.

Omladozik a NER propagandagépezete

A Fidesz által felépített Nemzeti Együttműködés Rendszerének összeomlásával több más NER-cégnél is hatalmas elbocsátások vannak. A Fidesz-közeli Mediaworksnél több mint 400 belsőst bocsátanak el, és olyan termékeket érint a létszámleépítés, mint például az Origó, a Magyar Nemzet, a PestiSrácok, valamint a megyei lapok. A PestiSrácoknál például egyetlen ember sem maradhatott, a Magyar Nemzetnél a stáb lefeleződött. Több termék, például a Bors című fideszes bulvárnapilap meg is szűnt, a Magyar Nemzetből hetilap lesz. Az MCC-hez tartozó Mandinernél ugyancsak nagy, 60 fős elbocsátás van.

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