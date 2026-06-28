Háború, Külföld :: 2026. június 28. 11:18 ::

A zsidók továbbra sem törődnek semmi megállapodással, Hezbollah harcosokat gyilkoltak

Dél-Libanonban a Hezbollah több fegyveresével végzett az izraeli hadsereg - közölték vasárnap.

Az incidens előző nap történt Nabatijeh város közelében, a fegyverszünet és az Izrael és Libanon közötti keretmegállapodás aláírása ellenére.

A Hezbollah-harcosok páncéltörő rakétával voltak felfegyverkezve - számolt be az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egy nyilatkozatban. A jelentések szerint az Izrael által kijelölt "biztonsági zóna" közelében tevékenykedtek. A hadsereg közlése szerint azért támadták meg őket, hogy semlegesítsék a fenyegetést. Emellett azt is közölték, hogy megsemmisítettek egy Hezbollah-rakétakilövő állást.

A libanoni NNA hírügynökség újabb izraeli támadásokról számolt be délen, ahol a katonák Hijam településen házakat is felgyújtottak. A helyi média szerint szombat este több légitámadás is történt délen harci repülőgépek és drónok bevetésével.

Több évtizedes konfliktus után Izrael és a libanoni kormány pénteken megállapodott a béke és a biztonság felé vezető útról (amely természetesen nem jelent semmit a valóságban - a szerk.)

A Hezbollah azonban elutasítja a megállapodást, amelyet megalázásnak és a libanoni szuverenitás feladásának nevez. A milícia nem vett részt a tárgyalásokon, és nem hajlandó a megállapodásban előírt fegyverletételre, ami kétségeket ébreszt a megállapodás sikerét illetően.

A megállapodás szerint Izrael csak akkor köteles teljes mértékben kivonulni Dél-Libanonból, ha a nem állami szervezeteket - így a Hezbollahot - már lefegyverezték.

A megállapodás ugyanakkor felszólítja az izraeli hadsereget, hogy fokozatosan vonuljon ki két övezetből, ahol a libanoni reguláris hadsereg veszi majd át az irányítást.

(MTI nyomán)