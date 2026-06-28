Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 28. 10:32 ::

Hőguta közepette látogatott ki a Magyar Jelen stábja a buzivonaglásra

Kimentünk a Pride-ra, hogy nektek ne kelljen, és ha már ott jártunk, hoztunk néhány érdekes karaktert és véleményt a 31. Budapest Pride vonulás résztvevői közül. A rendezvényt rekordmeleg kísérte, így komolyan fennállt a veszélye annak, hogy a beöltözött felvonulók közül többen hőgutát kapnak. A menetet a rekkenő hőség ellenére sem fújták le, és bár így is hatalmas tömeg gyűlt össze, a létszám végül elmaradt a tavalyi, mondhatni a Fidesz által generált csúcstól – írja a Magyar Jelen. Alább olvasható a folytatás, illetve megtekinthető a videó is.

A gyülekezőnél mindenféle figura összejött, akadt olyan férj, akit a felesége szó szerint pórázon vezetett – bár elmondásuk szerint ez náluk épp a szabadság jelképe. A tömegben összefutottunk Varjú Lászlóval, a Demokratikus Koalíció alelnökével is, aki talán az egyetlen országos pártvezetőként vonult a menetben. Szerinte a szabad gyülekezés joga minden Pride résztvevőt megillet, ám amikor a februári megemlékezésekről kérdeztük, láthatóan kitért a válaszadás elől…

A tikkasztó hőség ellenére sokan a gyermekeiket is magukkal hozták, és akadtak olyanok is, akik a négylábú kedvenceiket sem hagyták otthon a hűvösben – dacolva a szervezők minden előzetes figyelmeztetésével a négyórás, forró aszfalton zajló menet előtt.

Bár a híradások és helyszíni videók szerint az Astoria környékén gyümölccsel és tojással is megdobálták a felvonulókat, ott a rendőrség „természetesen” azonnal közbelépett. Nem úgy, mint az alábbi felvételen látható esetben, amelyet jó fél órán át voltak kénytelenek „élvezni” a Király utcai villamosmegálló utasai és a kereszteződés járókelői:

A 31. Budapest Pride-dal szemben több hazafias szervezet és aktivista is ellenakciókat hajtott végre, amelyekről a Magyar Jelen részletesen beszámolt. A rendezvény elleni tiltakozásul a Mi Hazánk Mozgalom július 11-re hirdette meg a Családi Büszkeség Menetét; a demonstrációra mindazokat várják, akik hitet tennének a hagyományos értékek, valamint a férfi és nő szövetségén alapuló család intézménye mellett.