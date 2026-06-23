Extra, Humor :: 2026. június 23. 10:25 ::

Jól sikerült a cigány gyereknyaraltatás

Cigányszöveg-értelmezésben gyakorlatlanabb olvasóink kedvéért megkértük a mesterséges intelligenciát, fordítsa magyarra az alábbi bejegyzést. Úgy tűnik, bizonyos területeken az MI máris meghaladta a liberális műsorvezetők és politikusok szellemi képességeit, hiszen nem jött azzal a maszlaggal, hogy de hiszen a cigányok is magyarok, magyarul beszélnek stb., hanem készséggel elkészítette a fordítást, így bárki számára értelmezhetővé vált az alábbi képhez írt fogalmazvány.

A Roma Tagozat Civil Szervezet elnöke és a többi tag is teljesen leittasodott, miközben elvitték a roma kisebbségi gyerekeket Bogácsra nyaralni. Szép mutatvány a gyerekeknek! Így viselkedhet egy elnök? Erre adják nekik a pénzt, hogy ők szórakozzanak, és ne a gyerekek? Mi folyik itt? Szép példakép! Hol van ilyenkor a cigányok országos roma elnöke, Dancs Misi? Ezek akarnak minket irányítani? Szép példányok, osszátok!