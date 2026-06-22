Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. június 22. 19:20 ::

Orbán Anita a premontrei gyalázat kapcsán: "nem kívánunk beleszólni más országok belügyeibe"

Toroczkai László arról beszélt ma a parlamentben, hogy a nagyváradi premontrei apátság hónapok óta zajló botrányos ügye nem nélkülözi a magyarellenességet. Felidézte: a premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kilakoltatását korábban sikerült megakadályozni a nagyváradi híveknek és a Mi Hazánk politikusainak a jelenlétükkel. Végül a román hatóság emberei hajnalban törték át a rendház falát és erőszakkal vitték el az apátot. Toroczkai László azt kérdezte Orbán Anita külügyminisztertől, hogy az ügy miatt berendelte-e Románia budapesti nagykövetét.



"A kormány nem kíván beleszólni más országok belügyeibe" - ezt akár Kovács László vagy bármelyik másik kommunista külügyminiszter is mondhatta volna a külhoni magyarok elnyomása kapcsán (fotó: Zsolnai Péter / Blikk)

Orbán Anita válaszában jelezte: bár nem államközi ügyről van szó, a magyar kormány minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elősegíteni a békés megoldást. Ennek jegyében - tekintettel az ügy egyházi vonatkozásaira - azonnal egyeztetést folytattak Michael Wallace Banach-hal, a Vatikán magyarországi apostoli nunciusával, és a nagykövetségen keresztül egyeztettek a Szentszék romániai apostoli nunciusával is.

Toroczkai László viszonválaszában kiemelte: ott volt, amikor több tucatnyi zsandár tört be a magyar nyelvű szentmisére, és kifogásolta, hogy ezek után Orbán Anita nem rendelte be a román nagykövetet.

Viszonválaszában Orbán Anita leszögezte: "a kormány nem kíván beleszólni más országok belügyeibe", így más ország igazságszolgáltatásának működésébe sem. Hozzátette: sajnálattal látja, hogy egyes magyarországi politikai erők "önös érdekeiket nézve politikai tőkét próbálnak kovácsolni egy szomszédos országban zajló ügyből".

(MTI nyomán)