Háború, Külföld :: 2026. június 28. 18:41 ::

Két település elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a dnyipropetrovszki Piszancit és a zaporizzsjai Novoszelivkát az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A vasárnapi hadijelentés szerint különösen Piszanci bevétele jelentősen meggyengítette az ukrán erők védelmét és megteremtette az orosz hadsereg további előrenyomulásának feltételeit a dnyipropetrovszki régióban. a minisztérium hozzátette, hogy a szintén dnyipropetrovszki Novoszkeljuvate elfoglalása, amit szombaton jelentettek be, lehetővé tette az orosz hadseregnek, hogy megvesse lábát a Gajcsur-folyó nyugati partján.

A "különleges katonai művelet" térségében összesen több mint 1460 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint drónok raktározásának, összeszerelésének és indításának helyszíneit, 7 irányított légibombát, 1 HIMARS-lövedéket, továbbá 590 repülőgép típusú drónt és 2 MiG-29-es típusú harci repülőgépet.

A minisztérium szerint sikerült öt Gerany típusú drónnal csapást mérni az ukrán fegyveres erők "Dél" műveleti központjának Mikolajivban található egyik kiképző bázisára, Zaporizzsjában pedig két benzinkutat semmisítettek meg.

A tárca közölte, hogy oroszországi régiók és a Fekete-tenger térségében 124 ukrán drónt lőttek le.

Mindeközben a minisztérium további előretörésekről jelentett a donyecki régióban ostromlott Kosztyantinivkából és Limanból.

(MTI)