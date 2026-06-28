Külföld :: 2026. június 28. 16:55 ::

Lövések dördültek el és harckocsikat is kivezényeltek Bagdadban egy korrupcióellenes műveletben

Lövések dördültek el és harckocsikat is kivezényeltek Bagdad kormányzati negyedében egy korrupcióellenes műveletben, amelynek során gyanúsítottak tucatjait vették őrizetbe vasárnapra virradóra.

A közösségi médiában megjelent felvételeken a kormányzati intézményeknek és külföldi nagykövetségeknek helyt adó, különleges védelem alatt álló úgynevezett zöld zónában páncélosokat és katonai járműveket lehetett látni. Az INA iraki hírügynökség szerint 47 embert vettek őrizetbe, köztük kormányzati tisztségviselőket és parlamenti képviselőket is.

Az ügy előzménye, hogy korábban milliós összegeket, autókat és aranyékszereket foglaltak le a hatóságok korrupcióellenes műveletekben. Az INA beszámolója szerint a mostani őrizetbe vételeket Adnán adzs-Dzsumaili volt olajügyiminiszter-helyettes beismerő vallomása alapján hajtották végre.

A zöld zónát ideiglenesen lezárták.

A közel-keleti ország új miniszterelnöke, Ali al-Zaidi harcot hirdetett a korrupció ellen. Dzsumailit és egy volt kormányzót már őrizetbe vették. Értesülések szerint a nyomozók eddig átszámítva több mint 26 milliárd forintnak megfelelő készpénzt, valamint több tucat ingatlant, autót és aranyékszert foglaltak le.

Egyes megfigyelők szerint a korrupció elleni küzdelem mellett mindez az új kormányfő kísérlete lehet arra, hogy hivatali idejének elején fellépjen politikai ellenfeleivel szemben. Zaidi hat hete lépett hivatalba.

(MTI)