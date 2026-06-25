Íme az Erzsébet hídra kitett szivárványos zászlókat leszedő Vass Zoltán háromgyermekes családapa exkluzív interjúja, néhány pikáns részlettel... Azt is elmeséli, hogy amikor három kocsinyi civil rendőrrel próbálták bekeríteni a házát, maga ment oda az utcájában bujkáló rendőrhöz, mert büszkén vállalta tettét, és már várta őket...
Amint azt Novák Előd már tegnap hírül adta, közbátorságért díjjal tüntetik ki a hazafit a családi büszkeség menetén, július 11-én. Bár a bírságot (beleértve a kártérítést) kifizeti a Mi Hazánk alelnöke, sokan szeretnének szolidaritásként részt vállalni anyagi téren is. Így aki támogatná a családi büszkeség menetét is szervező Anya-Ország Alapítványt (hogy pl. olyan zászlókat oszthassanak ki a felvonulásunkon, amilyeneket a Mi Hazánk Ifjai is kitűzött az Erzsébet hídon végig), bankszámlaszám (OTP): 11738008-20814410-00000000
Korábban írtuk: Holnap is megtenném - mondja a buzizászlók eltakarítója, aki már jelentkezett is a Mi Hazánkba