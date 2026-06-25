Anyaország, Videók :: 2026. június 25. 20:00 ::

Megszólalt az Erzsébet híd hőse - háromgyermekes apa, a családja büszke rá

Íme az Erzsébet hídra kitett szivárványos zászlókat leszedő Vass Zoltán háromgyermekes családapa exkluzív interjúja, néhány pikáns részlettel... Azt is elmeséli, hogy amikor három kocsinyi civil rendőrrel próbálták bekeríteni a házát, maga ment oda az utcájában bujkáló rendőrhöz, mert büszkén vállalta tettét, és már várta őket...