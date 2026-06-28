Elérkeztünk június utolsó Heti progressziójához. Ehhez kívánok most mindenkinek jó olvasást (és zenehallgatást), a hetiprogresszio@kuruc.info címre pedig továbbra is várom kedves olvasóink leveleit, az eddig tanúsított aktivitást pedig ezúton és ismételten köszönöm!
3. A szokásostól eltérően most egy abszolút pozitív olvasói levelet tolmácsolok egy remek zenével megbolondítva.
A méltán népszerű Scootert én is nagyon szeretem, az új számuk klipjében szereplő család pedig végre tiszta fehér! A No Rewind klipje egyébként tele van koncertfelvételekkel, itt is fehér rajongókat láthatunk bulizás közben.
Az új számot (amely egyben egy kedvcsináló a jövő évi fellépéseikhez) pedig ezektől függetlenül is ajánlom, szokás szerint remekül sikerült.
2. A kezdeti jó hangulat után visszaevezünk a szokásos vizekre, legalábbis csak majdnem.
A szokásos fekete férfi, fehér nő reklámfelosztáson ugyanis az Ambi Pur csavart egyet, és ezúttal a női fél kapott ilyen rasszjegyeket, igaz, ő már messze nem teljesen fekete, tehát elindult a „kifehéredés” útján.
Köszönjük a találatot olvasónknak!
1. Végül pedig egy kis demokrácia-továbbképzés „gaz fasisztáknak”.
Biztos olvasóink is találkoztak már ezekkel a nevetséges plakátokkal, melyeket az Európai Bizottság szabadított ránk az elmúlt időszakban.
Volt „szabad szó” is, ez pedig az olvasónk által fotózott „szabad sajtó” példány.
No és mi a közös mindegyikben? Természetesen az, hogy a „szabad” véleménynyilvánítás csupán a politikai korrektség határáig terjed, minden más, amely kiesik ebből a szánalmas halmazból, egyszerű „gyűlöletbeszéddé” silányul.
Undorító, gusztustalan és nem utolsósorban képmutató plakátok egy hasonlóan képmutató szervezettől.
Ez zárszónak is tökéletes, jövő héten – immáron júliusban – pedig ismét találkozunk. Addig is hallgasson mindenki Scootert, mert az jó.
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info