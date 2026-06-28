Extra :: 2026. június 28. 15:43 ::

A zene szárnyain - Heti progresszió (CCCXXXIX. rész)

Elérkeztünk június utolsó Heti progressziójához. Ehhez kívánok most mindenkinek jó olvasást (és zenehallgatást), a hetiprogresszio@kuruc.info címre pedig továbbra is várom kedves olvasóink leveleit, az eddig tanúsított aktivitást pedig ezúton és ismételten köszönöm!

3. A szokásostól eltérően most egy abszolút pozitív olvasói levelet tolmácsolok egy remek zenével megbolondítva.

A méltán népszerű Scootert én is nagyon szeretem, az új számuk klipjében szereplő család pedig végre tiszta fehér! A No Rewind klipje egyébként tele van koncertfelvételekkel, itt is fehér rajongókat láthatunk bulizás közben.

Az új számot (amely egyben egy kedvcsináló a jövő évi fellépéseikhez) pedig ezektől függetlenül is ajánlom, szokás szerint remekül sikerült.

2. A kezdeti jó hangulat után visszaevezünk a szokásos vizekre, legalábbis csak majdnem.

A szokásos fekete férfi, fehér nő reklámfelosztáson ugyanis az Ambi Pur csavart egyet, és ezúttal a női fél kapott ilyen rasszjegyeket, igaz, ő már messze nem teljesen fekete, tehát elindult a „kifehéredés” útján.



A fekete férfi végre mellőzve lett

Köszönjük a találatot olvasónknak!

1. Végül pedig egy kis demokrácia-továbbképzés „gaz fasisztáknak”.

Biztos olvasóink is találkoztak már ezekkel a nevetséges plakátokkal, melyeket az Európai Bizottság szabadított ránk az elmúlt időszakban.

Volt „szabad szó” is, ez pedig az olvasónk által fotózott „szabad sajtó” példány.



Csak addig "szabad", amíg azt írja le, amit illik

No és mi a közös mindegyikben? Természetesen az, hogy a „szabad” véleménynyilvánítás csupán a politikai korrektség határáig terjed, minden más, amely kiesik ebből a szánalmas halmazból, egyszerű „gyűlöletbeszéddé” silányul.

Undorító, gusztustalan és nem utolsósorban képmutató plakátok egy hasonlóan képmutató szervezettől.

Ez zárszónak is tökéletes, jövő héten – immáron júliusban – pedig ismét találkozunk. Addig is hallgasson mindenki Scootert, mert az jó.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info