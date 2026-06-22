Anyaország :: 2026. június 22. 18:26 ::

Három mi hazánkos képviselőtől is megszabadulna új javaslatával a Tisza

Amint azt megírtuk, hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésének napirend előtti felszólalásában jelentette be Magyar Péter, hogy a miniszterelnöki ciklus mellett a képviselői mandátumot is maximalizálná a Tisza Párt az Alaptörvény 17. módosításával, mégpedig 12 évben. Magyar a javaslat mellett azzal érvelt, hogy "erre kaptak felhatalmazást április 12-én".



Dúró Dóra sem lenne többé választható a tiszás demokrácia legnagyobb dicsőségére (fotó: Fb)

Az Alaptörvény tizenhetedik módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum tizenkét évben történő maximálására. Tizenkét év elegendő arra, hogy valaki szolgálja hazáját, bizonyítsa rátermettségét, és nyomot hagyjon maga után – jelentette ki a miniszterelnök, leszögezve, nemcsak hogy van erre felhatalmazásuk, de pontosan erre kaptak felhatalmazást a választóktól – a kampány során egyébként ezt a Tisza Párt nem ígérte az ígéretfigyelő összegzése szerint.

Az azóta a kormany.hu-ra felkerült szöveg szerint – amit július 27-ig lehet véleményezni – az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki országgyűlési képviselői megbízatást összesen legalább tizenkét évig már betöltött.

A javaslat indoklásában pedig szerepel, hogy azt a következő választástól kell alkalmazni, azaz az április 12-én mandátumot szerző képviselők kitölthetik jelenlegi mandátumukat a ciklus során.

A Fidesz- és a KDNP-frakciók jelentős részét érintené a korlátozás

Mint arra Török Gábor politikai elemző rámutatott, ha ezt a miniszterelnöki ciklusok korlátozásához hasonlóan 1990-től számolják, akkor a Fidesz frakciójának legismertebb tagjai nem indulhatnának a következő választáson – az elemző konkrét példaként Szijjártó Pétert, Lázár Jánost (2002 óta képviselők), Gulyás Gergelyt, Kocsis Mátét és Pócs Jánost (2010 óta), valamint a 2014 óta képviselő Tuzson Bencét említette.

Ugyanakkor ennél jóval több fideszes képviselőt érintene a szabályozás:

Ágh Péter – 2014 óta képviselő;

Balla György – 1998 óta képviselő;

Balla Mihály – 2010 óta képviselő;

Bencsik János – 2006 óta képviselő;

Budai Gyula – 2010 óta képviselő;

Gulyás Gergely – 2010 óta képviselő;

Gyopáros Alpár – 2009 óta képviselő;

Horváth László – 1990–1994, majd pedig 1998–2006, 2010-től napjainkig;

Kocsis Máté – 2010 óta képviselő;

Kovács Sándor – 2014 óta képviselő;

Lázár János – 2002 óta képviselő;

Németh Zsolt – 1990–2004, majd 2006-tól napjainkig;

Pócs János – 2010 óta képviselő;

Szijjártó Péter – 2002 óta képviselő;

Tilki Attila – 2006 óta képviselő;

Tuzson Bence – 2014 óta képviselő;

V. Németh Zsolt – 1998 óta képviselő;

Varga Gábor – 2010 óta képviselő;

Vitányi István – 1998 óta képviselő;

Witzmann Mihály – 2014 óta képviselő;

Zsigó Róbert – 1998 óta képviselő.

Azaz a jelenlegi 44 képviselővel rendelkező Fidesz-frakció 21 képviselője nem indulhatna 2030-ban.

A nyolc főből álló KDNP esetén négy fő lenne érintett, amennyiben a javaslatot az Országgyűlés megszavazná:

Hargitai János – 1998 óta képviselő;

Rétvári Bence – 2008 óta képviselő;

Seszták Miklós – 2010 óta képviselő;

Simicskó István – 1998 óta képviselő.

Emellett olyan, a parlamentbe nem beülő Fidesz–KDNP-s politikusok sem indulhatnának választáson, mint például az eddigi parlamenti ciklusig végig mandátummal rendelkező Orbán Viktor pártelnök, Kubatov Gábor korábbi pártigazgató, Kósa Lajos korábbi alelnök vagy Kövér László egykori házelnök.

A Mi Hazánk is elköszönhetne 2030-ban három fontos arcától

Amennyiben az Alaptörvény tizenhetedik módosítását megszavaznák, akkor a harmadik parlamenti párt frakciója, a Mi Hazánk három képviselője is érintett lenne: Dúró Dóra elnökhelyettes mellett a párt két alelnöke, Apáti István és Novák Előd is.

Dúró és Apáti 2010 óta folyamatosan képviselők, ahogy Novák Előd is egy hatéves, 2016 és 2022 közötti megszakítást leszámítva, így a javaslat jelenlegi formájában 2030-ban ők sem indulhatnának, írja az Index.

Toroczkainak is már csak egy újabb ciklusa lenne hátra

Egyetlen más országból sem ismert ilyen példa az állampolgárok képviselővé választását illetően. A Tisza így az ellenzéki képviselők jelentős részét megpróbálja demotiválni, hogy ne tervezzenek következő ciklusra, ne végezzenek már érdemi képviselői munkát, ne építsenek saját közösségi oldalt, civil kapcsolatrendszert, saját jó hírnevet, az államférfiak helyett inkább jöjjenek a hosszú távú vízióval nem rendelkező Fekete-Győr Andrások és Jakab Péterek.

A javaslat így növelné a korrupció kockázatát is, ha nem tervezhet hosszú távon egy képviselő, még alkalmasság esetén sem. Sőt így az alkalmas személyek kevésbé mennének képviselőnek, kontraszelektáltabb Országgyűlés jönne létre. Ráadásul ez csak az első lépés, a következők nyilvánvalóan a polgármesterek lesznek, így a beágyazott és bevált, sikeres településvezetők helyett jöhetnek a Tisza jelöltjei...

Egyúttal az alulról szerveződő mozgalmaknak sem nagyon lesz lehetőségük a jövőben, hiszen aki mögött nem áll ott a Facebook, egy külföldi támogató vagy egy oligarcha, annak nincs lehetősége hosszú távú, lassú építkezésre.