Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 23. 16:33 ::

Megszólalt a buzizászlók eltakarítója: gyermekeink jövője érdekében holnap is megtenném ugyanezt

Elfogta és gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki az Erzsébet hídról zászlókat dobott a Dunába - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a Police.hu oldalon.

A BRFK azt írta, hogy az 58 éves mogyoródi férfit június 22-én az esti órákban otthonában fogták el, majd előállítása után rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik - közölte a rendőrség.

Frissítés: "büszke vagyok arra, amit tettem"

Nyilatkozott a Kárpátmedence.com-nak az a férfi, aki az Erzsébet hídra kitűzött 40 buzizászló közül 39-et a Dunába dobott.

Tegnap este vidéki háza kapujában várta a rendőröket.

– Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált – válaszolta a lap kérdésére a neve elhallgatását kérő férfi.

– Úgy vélem, a Pride-zászlóknak se az Erzsébet hídon, sem a Városháza falán nincs helyük – tette hozzá.

A férfi elárulta: vasárnap délután a Facebook-oldalán látta a szivárványos zászlók kihelyezését az Erzsébet hídon.

Úgy döntöttem, hogy a gyerekeim és a gyerekeink jövője érdekében bemegyek a városba, és leszedem azokat a zászlókat. A szándékom nem a rongálásra irányult. Úgy gondolom, azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Amikor vízbe dobtam a zászlót, ügyeltem rá, hogy azzal a hajóforgalmat ne veszélyeztessem.

A vidéken élő férfi autóval ment Budapestre, és leparkolt az Erzsébet híd alatt. A rendszáma alapján azonosította be őt a rendőrség. Egy óra után vitték be a Szalay utcába, az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahonnan a kihallgatása után szabadon engedték.

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