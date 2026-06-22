Extra, Cigánybűnözés :: 2026. június 22. 21:13 ::

Blikkes ízlés: az egyik kanadai gyilkos cigány "szépségéről" áradoznak

Bár két gyanúsítottat, a 18 éves hamiltoni Milan Andras B.-t és a 23 éves torontói Richard O.-t már letartóztattak társtettesként, bűnszövetségben elkövetett gyilkosság miatt a kanadai ügyészek, a 32 éves magyar családapa, Sáfár Erik harmadik gyilkosát, egy fiatal nőt még mindig keres a rendőrség. Oláh Dzsenifer ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, nem kizárt, neki sikerült az, ami bűntársainak nem, átjutott a határon, és most az USA területén bujkál. Ahogyan a tettestársai, ő is magyar származású, s egy szintén magyar férfit öltek meg június 14-én a családi háza előtt Toronto egyik kertvárosában - írja a bulvárlap.

Oláh Dzsenifer márpedig annyira magyar, mint "Richard O.", azaz Oláh Richárd - vagy annyira magyar, mint amennyire szép. A Blikk ugyanis ezt a címet adta a cikkének:

"Igazi latinos, telt szépség. BMW-vel jár, kedveli az elegáns éttermeket, klubokat, a szépségéből él" - teszik hozzá a cikkben.

Nos, íme a szóban forgó szépség:

Megjegyzik azt is, hogy "Oláh Dzsenifer már évek óta nem úgy néz ki, mint amilyen a körözési képen. Gyönyörű nő, szőkített, melírozott hajjal, feltöltött ajkakkal, sminktetoválással, mindig ápolt körömmel, elegáns ruhákkal."

Valószínűleg ő az ("digitális tartalomkészítő" Torontóban) - pontosabban ő + sok-sok műanyag, az ilyen Dzseniferekre buknak a bulvárfirkászok:

Amint azt megírtuk , június második vasárnapjának hajnalán, a nyílt utcán két férfi és egy nő bántalmazott egy 32 éves családapát. Sáfár Erik csak a szeretteit védte, azért ment le hajnali 6 órakor az utcára, mert a háza előtt egy fiatalokból álló társaság hangosan bömböltette a zenét, ordítoztak is hozzá, a családapa három gyermeke pedig felébredt és megrémült a tombolástól. Az apa reakciójára a fiatalok nem kértek elnézést, nem távoztak, hanem halálra verték a férfit, majd elmenekültek.

– A két fiatal férfit már másnap elfogta a rendőrség, be is ismerték a tettüket, de a velük lévő egyik fiatal nő, az egyik férfi tettes rokona még szökésben van, ráadásul a tanúvallomások és a térfigyelő kamerák felvételei szerint tevékenyen részt vett a gyilkosságban, bűnrészesként adtak ki ellene körözést – mondta a Blikknek egy Torontóban szolgáló magyar származású rendőrtiszt, Zanati Balázs. – Egyelőre nincs nyoma, pedig családja is üzent neki, adja fel magát. Egy biztos, az amerikai földrészt nem hagyhatja el sehol sem, legalábbis saját nevén, saját irataival, veszélyes bűnözőként, gyilkosság miatt keresik, minden repülőtéren, kikötőben, határállomáson ott a fényképe.

Sáfár Eriket halála után egy héttel, június 22-én kísérik utolsó útjára a torontói Delmoro temetőben. A miskolci és sajószentpéteri Sáfár család tagjai közül a legidősebbek már lassan 15 éve élnek, dolgoznak, vállalkoznak Kanadában, a magyar közösség megbecsült tagjaiként. A családból van, aki Angliában dolgozik, ott is becsületes, dolgos életet élnek, soha nem volt dolguk a törvénnyel, nem a büntetések elől, hanem a jobb megélhetés reményében költöztek el Borsodból. Takarító vállalkozásaik vannak, komoly megbízásokkal, közintézményeknél is, ami egyértelműen arra utal, a torontóiak is befogadták Sáfárékat - áll még a cikkben.

– Eriké volt a világ legértelmetlenebb halála, ilyennek soha, sehol nem szabadna megtörténnie – mondta a Blikknek a temetés előtt az áldozat barátja, Dominik. – Nem akart mást, mint udvarias hangnemben figyelmeztetni pár begőzölt srácot arra, vasárnap hajnalban tényleg nem kellene egy elegáns kertvárosi övezetben bömböltetni a zenét egy autóból. Kivégezték, erre nincs jobb szó, a két fiú botokkal ütötte, a lány hátulról egy kővel verte fejbe, majd kétszer elgázolták.

Kanadában nincs halálbüntetés, ha ezt alig száz mérföldnyire, már az USA területén csinálják meg, kinézne nekik a méreginjekció, kiemelt ügyekben a szövetségi bíróság New York államban is kiszabhat még halálbüntetést.