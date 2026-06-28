Háború, Külföld :: 2026. június 28. 17:36 ::

Putyin: Oroszország szilárdan áll a lábán és küzd az érdekeiért

Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért - jelentette ki vasárnap Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán.

Mint mondta, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből, s mindez - mint fogalmazott - lehetőséget nyújtott megízlelni lényegét annak, hogy mit jelent orosz állampolgárnak lenni.

Hangsúlyozta, hogy a Nyugat a harcmezőn akart vereséget mérni Oroszországra, de sikertelenül. "Oroszország - mondhatjuk túlzás nélkül - durva, példátlan nyomásnak van kitéve a nyugati elitek részéről" - mondta. "Stratégiai vereséget ránk mérni, a csatatéren legyőzni minket nem tudnak. Megpróbálják felkavarni a politikai helyzetet, belső zűrzavart akarnak kelteni, de ez sem sikerül nekik" - tette hozzá.

"Vezető politikai pártunk, az Egységes Oroszország kongresszusa, nehéz, mondhatni, az ország számára sorsdöntő időszakban zajlik. Az egész világot érintő, gyökeres és rendszerszintű átalakulás idején" - mutatott rá az orosz államfő. Hangsúlyozta, hogy Oroszország csakis erős, önálló állam lehet, vagy nem marad meg.

Az ukrajnai háborúra kitérve közölte, hogy "a kijevi rezsim a frontvonal teljes vonalán visszavonul és ezért nyíltan terrorista tevékenységhez folyamodott". "Hogyan is lehetne másként nevezni a civil lakosok, polgári létesítmények elleni célzott támadásokat, valamint a nyílt toborzást országunk területén a társadalomból kitaszítottak körében diverzáns és terrorcselekmények elkövetésének céljából?" - tette hozzá.

Nehezményezte, hogy a Nyugat a kijevi terrortámadásokat nem hajlandó észre venni. "Ugyanakkor éppen ellenünk vezet be egyre újabb - hangsúlyozom - illegális szankciókat" - emlékeztetett Putyin, megjegyezve, hogy Oroszország határozottan szembeszáll minden olyan kísérlettel, amely akadályozni próbálja fejlődését. "Erőnk, eszközeink és politikai akaratunk bőven elegendő. Ebben senkinek sem szabad kételkednie. Igen, látjuk a problémákat. Tisztában vagyunk velük, reagálunk rájuk, és hosszú távon biztosítani fogjuk mind az ország, mind polgáraink biztonságát, valamint határaink sérthetetlenségét. Pontosan erre törekszünk" - szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország egész népe támogatja a katonákat, a "különleges katonai művelet" résztvevőit, a kormánypárt feladata pedig "mindent megtenni a győzelemért", egyben sok sikert kívánt az Egységes Oroszországnak a szeptemberben tartandó választásokra.

(MTI)