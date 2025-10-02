Anyaország, Háború :: 2025. október 2. 12:26 ::

Május óta nem temették el az ukránok a honvédséget is megjárt autista hősüket

Hónapok teltek el azóta, hogy május 24-én az ukrán fronton az oroszokkal folytatott harc közben elesett a 21 éves magyar állampolgár, Aser Benjámin, de a fiatal katonát máig nem sikerült eltemetni – tudta meg a Telex.

A korábbi állítások szerint Aser Benjámin az egyik legelitebb egységben, a 3. önálló rohamdandárban szolgált, amely az Azov Különleges Műveleti Dandárból kiválva jött létre. Ennek az egységnek a kötelékében vesztette életét bevetés közben, nem sokkal a 21. születésnapja után.



Az apa szerint a gyerek autista volt, és semmi keresnivalója nem lett volna a honvédségnél - de a "legelitebb" ukrán egységben ezek szerint már ő is jónak számított (fotó: Benjamin Aser Memorial Foundation / Facebook)

Aser Benjámin haláláról június 20-án szerzett tudomást az ugyancsak ősmagyar nevű Sámuel Ilona, miután a kijevi magyar konzulátusról felhívták őt. Az idős asszony Aser Benjámin édesapjának Budapesten élő nevelőanyja, azaz a fiú nagyanyja, még ha nem is vér szerinti. Benjámin eredetileg kapcsolattartóként az idős asszony telefonszámát adta meg, ezért is őt tájékoztatta a konzulátus. Sámuel Ilona elmondása szerint azért őt adta meg kapcsolattartóként, mert mielőtt az unokája Ukrajnába ment, nála lakott, ugyanaz volt a lakcímük is.

"Telefonon azt kérdezték, hogy hazaszállíttassák-e Benjámin holttestét, vagy inkább hamvasszák el. Mivel a hazaszállítás költsége másfél millió forintba került volna, és ezt nem tudtam volna kifizetni, ezért a hamvasztás mellett döntöttem" – mesélte a Telexnek Sámuel Ilona.

Mindeközben nevelt lánya tájékoztatta a történtekről testvérét, a Kanadában élő Aser Nátánt, a fiú vér szerinti apját. Ő szinte azonnal létrehozott egy emlékoldalt és egy alapítványt, adománygyűjtésbe kezdett, és felvette a kapcsolatot az ukrán állammal. A Telexnek akkor azt mondta, hogy mivel Benjámin az ő egyenes ági leszármazottja, ezért ő akarja eltemettetni a fiát, és nem szeretné, ha erre Magyarországon kerülne sor.

Bár időközben Sámuel Ilona az ukrán nagykövetségtől megkapta Aser Benjámin halotti bizonyítványát, az ukránok a Kanadában élő Aser Nátánnal kezdtek egyeztetésbe a temetéssel kapcsolatban, mondván, hogy ő az egyenes ági rokona. Így az is eldőlt, hogy a temetés Kijevben lesz.

Szeptember legelején a lap érdeklődött Aser Nátánnál. A fiú apja akkor azt mondta, hogy Aser Benjámint Kijevben helyezik végső nyugalomra, az ukrán hadsereg pedig az apa kérései és kívánságai alapján szervezi a temetést és a tervezett megemlékezést is, ő pedig Kanadából Kijevbe utazik. Akkor azt mondta, hogy "napokon, vagy legalábbis rövid határidőn belül" már kijelölik a dátumot. Amikor nemrég újra megkeresték, azt közölte, hogy a temetés dátuma még nem ismert, de "folyamatban van az ügyintézés".

Noha Benjámin egyenes ági rokona a Kanadában élő apja, ezért az ukránok vele állnak kapcsolatban, a magyar diplomácia sem sietett a Budapesten élő nagymamája és nagynénje segítségére, akik szerették volna, ha Magyarországon tartják a fiú búcsúztatását. Leginkább azért, mert állításuk szerint ők voltak azok, akik Benjámin haláláig kapcsolatban álltak vele.

Benjámin nagynénje a Telexnek elmondta: a fiú és a családja 2019-ben ment ki Kanadába, de 2020-ban Benjámin már a családjától külön, egy bentlakásos iskolában élt. Amikor nagykorú lett, egyedül visszatért Magyarországra, a kanadai menekültstátuszát is visszavonták, édesapjával nem tartotta a kapcsolatot. 2022 őszén állt be katonának a Magyar Honvédséghez, 2023 kora tavaszán pedig Ukrajnába ment. Nagynénje elmondása szerint egyik este azt mondta, elmegy sörözni a haverjaival, de többé nem ment haza. Másnap két honvéd százados jelent meg a nagymamájánál, aki ekkor tudta meg, hogy a fiú Ukrajnába ment.