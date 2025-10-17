Anyaország, Háború :: 2025. október 17. 14:04 ::

Putyint is felhívta Orbán

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó előkészületeiről - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal pénteken Moszkvában.

Az orosz elnöki hivatal tájékoztatása értelmében magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten. Putyin a sajtóközlemény szerint fő vonalakban tájékoztatta Orbánt az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal csütörtökön folytatott beszélgetésről, megjegyezve, hogy az amerikai féllel a közeli kapcsolatfelvételek során várhatóan "megvitatják a további lépések algoritmusát az ukrán válság békés rendezésének keresése kontextusában, szem előtt tartva a magyar fővárosban megtartandó orosz-amerikai csúcstalálkozót is".

A Kreml szerint az eszmecserét a magyar fél kezdeményezte.

Peszkov szerint Putyin és Trump találkozója a következő két héten belül, vagy valamivel később valósulhat meg, a felek tisztában vannak vele, hogy az ügyet nem szabad sokáig halogatni. A csúcs megszervezését Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter kezdi el kidolgozni. Hozzátette, hogy még sok az egyelőre tisztázatlan kérdés, ilyen például Putyin utazásának logisztikája, és meg kell határozni a tárgyalócsoportok összetételét is.

Azzal kapcsolatban, hogy a csúcs helyszínéül Budapestet választották, a szóvivő azt mondta, hogy az ilyen döntéseket közösen hozzák meg. Rámutatott, hogy Magyarország szuverén pozíciót foglal el, annak ellenére, hogy tagja a NATO-nak és az EU-nak.

A szóvivő megerősítette, hogy az elnökök csütörtöki párbeszédét Moszkva kezdeményezte a Fehér Ház vezetőjének sikeres közel-keleti útja után. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy az államfő a Trumppal folytatott megbeszélésről tájékoztatta az orosz biztonsági tanácsot.

(MTI)