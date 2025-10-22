Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. október 22. 20:25 ::

Fü(r)stté vált zsidóbűnöző: alijázott a börtön elől a centrumos maffiózó - belügyminisztériumi (?) és hitközségi segítséggel

Május 29-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélte Fürst György volt szocialista politikust a 2016 óta zajló centrumos parkolásimaffia-perben.

Fürstnek hatvan napon belül be kellett volna vonulnia a börtönbe, de parkolós körökben már terjedt a hír, hogy nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe, helyette Izraelbe szökött, írja a 444. Nyár óta számos levelet írt a lap a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a rendőrségnek, az Igazságügy Minisztériumnak, az izraeli nagykövetségnek, azt akarták megtudni, hogy az egykori politikus megkezdte-e büntetését, de senkitől nem kaptak érdemi választ, ami jelezte, hogy Fürst bebörtönzése körül lehetnek gondok.

Információik szerint Fürst jelenleg Izraelben bujkál. Illetve annyira nem kell bujkálnia, mert azt hitközségi forrásokból tudják, hogy a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alijajogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt.

Az alijaengedélyhez Izrael belügyminisztériuma kereste meg a magyar (pontosabban magyarországi) hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst zsidó hátterét. Ezt az igazolást június 21-én, nyolc nappal a másodfokú ítélet előtt adta ki az erre felkért rabbi.

Fürst Györgyöt és társait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt ítélték el, az Ítélőtábla lényegében helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék 2024-es elsőfokú ítéletét. A vád az volt a 24 parkolós vállalkozóval szemben, hogy szövevényes alvállalkozói láncokat hoztak létre, szinte minden feladatra létrehoztak egy-egy fiktív céget, amelyek felesleges költségeket termeltek, számláztak, igazolták a költségeket. A bíróság arra jutott, hogy az okozott összkár - az elcsalt adóval együtt - meghaladja a 10 milliárd forintot, írja a Pénzcentrum. De ez önmagában nem elég: Fürst Györgynek érvényes útlevelet és tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak az alijakérelem elfogadásához.

Az még kérdés, hogy Fürst a Belügyminisztériumtól hogyan kaphatott hatósági erkölcsi bizonyítványt, miután több súlyos ügyben is elítélték, és Izrael miért engedett be egy többszörösen elítélt politikust a területére, írja a lap, pedig ők aztán csak tudhatnák, hogy a válasz mindkettőre egyszerű: faji alapon...

A hitközségi információ szerint egyébként Fürst családja már korábban kiköltözött Izraelbe.

A rendőrség most elfogatóparancsot adott ki a zsidóbűnöző ellen:

Fürst a rendőrség honlapján még ma délelőtt sem szerepelt az elfogatóparancs alapján körözött személyek listáján. A cégadatbázis szerint a felesége cégének egy ideje izraeli címe van, Netánja városban bejelentve, írja a 24.