Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. május 26. 10:20 ::

Szőröstalpú nyikhajok is "tiszteletüket tették" Csíksomlyón - a saját civilizált stílusukban

Alig halkultak el a csíksomlyói pünkösdi búcsú imádságos dallamai, máris mély felháborodást keltő felvételek láttak napvilágot a csíksomlyói nyeregből. A Hármashalom-oltárra – amely százezrek számára a lelki feltöltődés helyszíne – luxusautókkal hajtott fel egy csoport - írja a Maszol.

A fénykép tanúsága szerint több nagy értékű luxuskategóriás terepjáróval hajtottak fel közvetlenül a színpadra. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki. Sokan sérelmezik, hogy miközben szombaton hívők százezrei gyalogosan, sokszor óriási áldozatokat vállalva, alázattal másztak fel a hegyre, addig egyesek autókkal parkoltak az oltáron. A közösségi médiában megjelent hozzászólások szerint az ilyen jellegű tiszteletlenség ellen a jövőben sokkal szigorúbb fellépésre és hatósági szankciókra lenne szükség.

„Pünkösd vasárnapján ismeretlen személyek gépkocsikkal a Hármashalom-oltár színpadjára hajtottak. A hatóságokat értesítették az esetről. Az érintett személyek és autók azonosítása is jó úton halad. Köszönjük a felvételeket, amelyek felhasználásával elindulhatott az eljárás!” – írta tegnapi közleményében a Csíkszeredai Helyi Rendőrség.

Azonosították őket, eljárás indult ellenük

Kedd reggelre azonosította azt a három személyt a Hargita Megyei Rendőrfőkapitányság, akik a közösségi médiában felbukkant képek tanúsága szerint vasárnap személyautókkal hajtottak fel a csíksomlyói pünkösdi búcsú szabadtéri miséjének helyszínére, a Hármashalom-oltárra. A tiszteletlen autósok ellen eljárás indult.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte: hivatalból eljárást indítottak vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A három személyt — akik 38, 39, illetve 47 évesek, és Hargita megyéből származnak —, akik gépjárműveiket az oltár színpadára parkolták, a rendőrök operatív tevékenysége nyomán azonosították és emelték ki.

A nyomozást a rendőrség az ügyész irányításával folytatja annak érdekében, hogy megállapítsák a cselekmény elkövetésének minden körülményét, valamint meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket.

A Maszol érdeklődésére Hargita Megye Rendőr-főkapitányságának sajtószolgálata közölte: minden hasonló jellegű büntetőügyben a nyomozati tevékenység az ügyész irányítása alatt zajlik, függetlenül attól, hogy milyen cselekményről van szó. A további intézkedésekkel kapcsolatosan tájékoztatást ígért a rendőrség, illetve az ügyészség.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság emlékezteti a lakosságot arra, hogy az ilyen jellegű magatartás ellentétes a polgári együttélés normáival, valamint a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tisztelettel, és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen.

A Hármashalom-oltárt 1996-ban tervezte Makovecz Imre, az akkori ferences házfőnök, Bartók Albert atya megbízására. A hármashalom eredetileg a Golgota szimbóluma volt, később a Magyar Királyság három legmagasabb hegyét jelképzete, a Mátrát, Tátrát és Fátrát. Az oltárt 1996. november 24-én, Krisztus Király ünnepén avatták fel. Napjainkban otthont ad az évente megszervezett pünkösdi búcsúnak, az Ezer Székely Leány Napjának és sok más eseménynek. 2019. június 1-én a Hármashalom-oltárnál mutatott be szentmisét I. Ferenc pápa, és ugyanitt adta át a pápai aranyrózsát, Mária-tisztelete jeléül.