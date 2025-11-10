Anyaország, Gazdaság :: 2025. november 10. 09:27 ::

Mészáros Lőrinc "nem hiszi", hogy a politika belemászott volna a gazdaságba; neki amúgy jó élete van

– Nem hiszem, hogy a politika belemászott volna a gazdaságba, vagy a gazdaság a politikába – mondta Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere, aki az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is interjút adott az Indexnek (a lapot kiadó Indamédiának fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona).



Fotók: Flatlight Creatives Kft.

Mészáros szerint a nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről, "ez így normális". Ami viszont nem normális szerinte az az újságírás átpolitizálódása: "sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt". (Ami a fideszes sajtótól persze nagyon távol áll... a szerk.)

Mészáros a luxizás vádját is úgy értékeli, hogy "az elitellenességet elsősorban a média gerjeszti". Úgy látja, hogy ez "egy régi, bevált taktika világszerte: ha választás közeleg, előkerül a gazdagkártya, és rámutatnak azokra, akik sikeresek". Ezzel együtt bízik benne, hogy az emberek látják a teljes képet, hiszen "a rendszer alapvetően működik".

Az, hogy Magyar Péter is gyakran emlegeti a nevét, nem zavarja. "Őszintén szólva nem követem a munkásságát, nem foglalkozom vele. Én gazdasági szereplő vagyok, a dolgom az, hogy vállalatokat irányítsak" – mondta Mészáros, hozzátéve, hogy korábban biztosan találkozott Magyarral (aki korábban a Mészáros-féle MBH Bank felügyelőbizottsági tagja volt), de a kapcsolatuk egyoldalú volt:

ő szeretett volna engem ismerni, én viszont őt nem.

Mészáros nem hiszi, hogy "létezik baloldali vagy jobboldali vállalkozó", szerinte a 2010 után felálló kormány "minden magyar cégnek segített", így neki sincs miért magyarázkodnia.

A hatvanpusztai Orbán-birtok sok szállal kötődik Mészároshoz, ő azonban nem foglalkozik ezzel sem.

– Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott. Ez inkább politikai bullshit. Őszintén szólva, nem foglalkozom ilyen ügyekkel – mondta Mészáros. A zebrákat egyébként a Mészáros tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. telephelyén fotózták le, engedélykérelmüket pedig egy Mészáros által alapított vadásztársaság kérelmezte, de mindez az interjúban nem került elő.

Amikor Mészárost idén májusban utolérte a 444 a müncheni BL-döntő előtt, odajutásának körülményeiről úgy nyilatkozott, "gondolom, nem gyalog". Ezt utólag le is védette, amit most így indokolt: "Szerintem jól hangzik. Valóban kicsit vicces, kicsit pikírt." Megjegyezte, hogy a "legyetek bátorak" mondat is külön életre kelt, "pedig, aki tartott már előadást, vagy adott már interjút, az tudja, hogy ott néha bakizik az ember".

Az extraprofitadók kapcsán elmondta: "lehet, hogy nagyképűen hangzik, de én hazafinak tartom magam. Nem örömmel, de támogatólag álltam hozzá ahhoz, hogy ha az államnak szüksége van a nagyvállalatok segítségére, akkor ebben részt kell vállalnunk."

Habár Mészáros szerint a béke nélkül nincs tartós gazdasági fellendülés, az adórendszer ma Magyarországon "kifejezetten humánus és vállalkozóbarát".

Saját működését úgy jellemezte, hogy "akkor válok igazán operatívvá, amikor helyzet van, válság, döntési kényszer, probléma", vállalatai mindennapi működésébe nem szól bele.

– A cégek száma is folyamatosan nő, és bízom benne, hogy ez a fejlődés nem áll meg. De legalább ennyire fontos számomra, hogy tudunk embereken segíteni – nemcsak anyagi értelemben, hanem a tanulmányaik, a karrierjük támogatásával is. Ezekre mind nagyon büszke vagyok. Azt hiszem, jó életem van – mondta Mészáros, aki egyelőre nem készül nyugdíjba, de fontosnak tartja, hogy idővel átadja a stafétát a gyerekeinek, menedzsereinek.

