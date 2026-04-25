Külföld :: 2026. április 25. 18:01 ::

A tálibok állítják, az elmenekült USA-kollaboránsok nyugodtan visszatérhetnek - Washington szerint mehetnének Kongóba is

A tálib kormány arra biztatta a tálib hatalomátvétel előtt az amerikaiakat segítő, azután pedig Katarba elmenekült állampolgárait, hogy "teljes bizalommal" térjenek vissza hazájukba.

Az afgán külügyminisztérium szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében felidézte: sajtójelentések szerint több, Katarban épp amerikai vízumra várakozó afgán állampolgárnak felajánlották, hogy választhatnak a hazatérés, vagy egy harmadik országba való áttelepedés között.

"Afganisztán minden afgán közös hazája, és a külügyminisztérium arra biztatja mindazokat, akiknek kétségeik vannak, hogy teljes bizalommal és lelki nyugalommal visszatérhetnek" - írta a szóvivő.

Mintegy 1100 afgán állampolgár tartózkodik 2021 óta Katarban egy egykori amerikai bázison. Azért hagyták el Afganisztánt, mert tartottak a tálib hatóságok megtorlásától, ugyanis együttműködtek az Egyesült Államokkal a Nyugat által támogatott kormányzás idején. Joe Biden volt amerikai elnök eredetileg azt ígérte nekik, hogy miután Katarban regisztrálnak, beutazhatnak az Egyesült Államokba. Donald Trump hatalomra kerülésével azonban ezt a tervezett programot felszámolták, és ezeknek az afgánoknak a sorsa bizonytalanná vált.

Washington szerint mehetnének például Kongóba

Az #AfghanEvac nevű civilszervezet a héten jelezte: Washington azt ajánlotta az érintett afgánoknak, hogy vagy telepedjenek le a Kongói Demokratikus Köztársaságban, vagy térjenek vissza Afganisztánba.

"Nem szokás teljes összeomlás alatt álló helyekre elszállítani olyan háborús szövetségeseket, akiknek ellenőrzött az előélete, akik közül több mint 400-an kiskorúak, és akik az Egyesült Államok védelmét élvezik" - bírálta a kezdeményezést Shawn VanDiver, az #AfghanEvac elnöke, utalva arra, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban számos fegyveres konfliktus dúl éppen.

Az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője "pozitív megoldásnak" nevezte, hogy harmadik országba telepítenék át többeket a katari bázison tartózkodó afgánok közül, mert így ezek az emberek teljes biztonságban kezdhetnének új életet Afganisztánon kívül. A szóvivő Kongóról nem tett említést.

(MTI)