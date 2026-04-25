Peking ferde szemmel nézi, hogy az EU kínai vállalatokat is felvett a 20. oroszellenes szankciós csomagjába

A kínai kereskedelmi minisztérium "határozott tiltakozását" fejezte ki szombaton amiatt, hogy az Európai Unió - Peking ismételt jelzései és tiltakozásai ellenére - kínai vállalatokat is felvett az Oroszország elleni 20. szankciós csomagjába. A minisztérium követelte azok azonnali törlését a listáról.

Az uniós szankciós csomagba olyan harmadik országbeli - köztük kínai - beszállítók is bekerültek, amelyek kulcsfontosságú, csúcstechnológiai termékeket szállítanak, és amelyeket azzal vádol az EU, hogy kettős felhasználású termékeket vagy fegyverrendszereket biztosítanak az orosz hadiipari komplexum számára.

"Kína többször is megerősítette, hogy határozottan ellenzi az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül bevezetett egyoldalú szankciókat, és határozottan elutasítja az EU úgynevezett extraterritoriális (kiterjesztett hatályú) jogalkalmazását kínai vállalatokkal és magánszemélyekkel szemben" - jelentette ki a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy a lépés ellentétes a kínai és az uniós vezetők között elért konszenzus szellemével, és súlyosan aláássa a kölcsönös bizalmat, valamint a kétoldalú kapcsolatok általános stabilitását"

A tárca figyelmeztetett, hogy megteszi a "szükséges intézkedéseket" a kínai vállalatok védelmében, és hozzátette: "minden következmény az EU-t fogja terhelni".

(MTI)