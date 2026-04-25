Németország: a koponyabetörő Lenin-lány hamarosan kedvezménnyel szabadulhat a börtönből

2023 tavaszán Lina Engelt, a szélsőbaloldali antifasiszta terrorbrigád egyik vezetőjét, aki akkori élettársával, Johann Guntermann-nal együtt a hírhedt Hammerbandét vezette, öt év börtönbüntetésre ítélték.

Már akkor is sok jobboldaliban felháborodást váltott ki a rendkívül enyhének tartott ítélet, ami miatt kritikát is fogalmaztak meg a németországi jogszolgáltatással szemben. Azonban nem rég a drezdai Legfelsőbb Tartományi Bíróság úgy döntött, hogy felfüggeszti büntetése fennmaradó részét, ami azt jelenti, hogy Lina Engel akár néhány napon belül szabadulhat a börtönből.



Lina Engel

A Freie Sachsen a Säschishe Zeitungra hivatkozva írja: "Lina Engel legutóbb – miután büntetésének nagyjából kétharmadát letöltötte – feltételes szabadlábra helyezését kért. Egy szóvivő szerint a Drezdai Legfelsőbb Tartományi Bíróság március végén Engel javára döntött. A szövetségi főügyész fellebbezése miatt azonban a döntés még nem jogerős”.

Sokan attól tartanak, hogy egy új, potenciálisan még veszélyesebb hálózat jöhet létre, ugyanis nemrég derült ki, hogy Engel vádlott-társa, Jonathat Mohr - becenevén Néró - szökésben van. Mohrnak már több mint egy éve meg kellett volna kezdenie a rá kiszabott börtönbüntetést, ám nem jelent meg a berlini Hakenfelde börtönben. Hogy ez miért csak most derült ki, az nem tisztázott.



Johanatan Mohr

Mohr már korábban másfél évet ült, mert lézerrel elvakított egy rendőrségi helikoptert egy antifa-tüntetésen. Mohr később sofőrként is részt vett a támadásokban. Mohrt a hatóságok a Hammerbande "kemény magjához" sorolják, aki ideológiailag erősen fanatizált.

KG - Kuruc.info