Mi Hazánk: az "adócsökkentések kormánya" ne sarcolja tovább indokolatlanul az embereket!

Másodszor is határozati javaslatot nyújtott be a Mi Hazánk Mozgalom annak érdekében, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mértékét az EU-s elvárás szintjére csökkentse a kormány. Felháborítónak tartjuk azt, hogy a kormány korábbi intézkedései miatt, több kormányzati ígéret ellenére lassan két éve annak, hogy az EU-s szabályozásokra hivatkozva jóval az EU által elvárt szint fölött tartja az üzemanyagok jövedéki adóját, több száz milliárd forintot kihúzva ezzel a magyar családok zsebéből - írja közlrményében Szajlai János, a Mi Hazánk Energetikai Kabinetjének alelnöke.Alább a folytatás.

Nem megoldás Nagy Márton korábbi bejelentése, ami alapján fél évig nem emelnék, csak a csökkentés az elfogadható, hiszen, ha a kormány csak egyszerűen betartaná az EU-s szabályozást, akkor automatikusan csökkenne az üzemanyagok jövedéki adója.

Az Európai Unió irányelvei szerint a jövedéki adó mértékét mindig az előző év október 1-jei hivatalos árfolyam alapján kell frissíteni, tehát 2025-ben 397,2 forintos, 2026-ban az érvényes alsó határa pedig 388,7 forintos euró árfolyamon alapulna. Ennek értelmében az elvárt jövedéki adó 2026-ban a benzin esetében 139,5 forint, a gázolaj esetében pedig 128,3 forint lenne, ami a jelenlegi adóhoz képest is 20 forint jövedékiadó-csökkenést jelentene literenként.

A Mi Hazánk Mozgalom már 2023-ban az adócsomag elfogadása előtt is, és azóta is folyamatosan tiltakozik a magyar családok ilyen sarcolása ellen, éppen ezért ismét benyújtotta az egy évvel ezelőtt már benyújtott javaslatát. Ha a kormány valóban az adócsökkentések kormánya és európai szintű adócsökkentésekről beszél, akkor elvárjuk, hogy támogassa a Mi Hazánk javaslatát, és ne sarcolja tovább indokolatlanul az embereket!