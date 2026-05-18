Pócs János azzal sajnáltatja magát, hogy az apja hagyatékából kell kifizetnie a disznózás miatt kapott bírságot

5,5 millió forintos bírságot kapott Pócs János fideszes országgyűlési képviselő, miután elveszítette a Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter által indított eljárást. Pócs tavaly szeptemberben jelentette be, hogy feljelentették, amiért júliusban Zsír akció címmel közzétett egy videót, amelyben egy levágott, megperzselt disznó szerepel, rajta a következő felirattal: „Ő volt a soros, Romulusz”.

Pócs a videót most azzal magyarázta, hogy csak a „maga módján” tette szóvá a miniszter egészségügyi beavatkozását. Elmondása szerint a bírságot a nemrég elhunyt édesapjának a hagyatékából kell kifizetnie, pedig megígérte neki, hogy azt megőrzi a dédunokáinak...

Ezt nem tudtam megtenni, mert én a jogállamiságot tiszteletben tartva az 5,5 millió forintot valamiből be kell hogy fizessem, de nekem nem kell gyűjteni. Azt viszont szeretném kérni miniszter úrtól és a jogi képviselőjétől, hogy ezt az összeget a kárpátaljai magyar gyerekek javára fizesse be – mondta.

Pócs János fizetése országgyűlési képviselőként 2,18 millió forint havonta. Vagyonnyilatkozata szerint pedig 21,8 millió forintja van takarékbetétben elhelyezve, és 1,5 millió forintja van készpénzben. Emellett pedig több mint 14 hektár földje van.

